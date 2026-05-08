藍軍購上限8千億　黨團開心為傅崐萁慶生

國民黨團軍購案紛爭落幕，在黨團大會裡，眾藍委幫總召傅崐萁慶生超歡樂。(中評社 張嘉文攝) 國民黨團軍購案紛爭落幕，在黨團大會裡，眾藍委幫總召傅崐萁慶生超歡樂。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北5月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團今天早上召開黨團大會，由於近期內部紛擾已久的特別軍購預算最終方向有共識，就是將原本3800加N的版本中N數字具體化，最高上限為8000億，讓藍營軍購之亂順利落幕。



由於今天是國民黨團總召傅崐萁的生日，藍委們還準備了生日蛋糕和道具，要幫傅慶生，讓黨團大會的氣氛非常歡樂，開會期間一直傳來哈哈大笑，以及眾人歡呼的聲音，對照之前爭論特別軍購版本的詭異氣氛非常不一樣。



黨團大會快結束時，眾藍委還幫傅崐萁齊唱生日快樂歌，傅也許下願望，第一是可以當家中的戶長，第二則是所有參選縣市長的藍委都能高票當選，第三個則是放心裡。



“立法院”日前第4度朝野協商軍購特別預算條例草案，由於朝野無共識，今天預計在“立法院”院會進行表決。



國民黨“立委”賴士葆受訪時表示，民眾黨的版本是第一階段3000億元，第二階段最多5000億元，他則是提出“3800＋4200”億元，修正“國防”特別條例第6條，刪掉第8條，最多到8000億。至於最後如何處理，採用誰的版本，賴說，這他不知道，由黨鞭決定。



據瞭解，藍白傾向匡列金額上限8000億，並根據發價書項目，第一批約3000至4000億元，待第二批發價書來了之後，才能編列特別預算並送“立法院”審查。