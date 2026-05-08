軍購今表決？卓榮泰：期待做出明智選擇

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 媒體到現場採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月8日電（記者 莊亦軒）軍購特別預算條例草案歷經四度朝野“立法院”黨團協商仍無果，由於該草案已逾1個月協商冷凍期，最快在今日的“立法院”會表決處理。“行政院長”卓榮泰8日受訪表示，“我期待“國會”在關鍵時刻會做出明智選擇。”期待國民黨黨中央能夠放手讓黨團自主，也讓“國防”產業能夠自主發展。



卓榮泰表示，要請教中國國民黨中央兩個問題，要黨團自主還是以黨領政？要“國防”自主還是要阻礙軍工產業升級？



他提到，國民黨團內部有國家高度、國家意識的先進，對軍購有自己的看法，受制於國民黨黨中央壓抑，這些聲音沒辦法在“國會”討論。黨團自主是“國會”各黨團的核心，希望國民黨不要走回老路。因為那是一條反民主，而且是危險的老路。



卓榮泰8日赴“立法院”提出施政方針及施政報告並備質詢，入場前接受媒體聯訪。



卓榮泰指出，現在軍工高科技發展，因為台灣有先進技術，且各縣市都有自主本土工業，他們都非常期待政府用非常強大力量，一起發展軍工產業。如果支持有限，產業發展就會受限，台灣在民主供應鏈角色發展就會受遲疑，自己期待關鍵時刻“國會”做明智選擇。



根據媒體報導，台灣民眾黨傾向通過金額約新台幣7800億至8000億元、要有第一批加第二批軍購發價書版本，並與藍內部逐漸形成共識。國民黨“立委”洪孟楷則透露，黨內已達共識，就是8000億版。