藍營批綠打鼠患　不惜毀掉台北形象

賴苡任痛批，為了選舉，民進黨的“政治殭屍”們不惜毀掉台北的國際形象。（照片：賴苡任臉書） 中評社台北5月8日電／民進黨近期猛攻中國國民黨籍台北市長蔣萬安的鼠患議題，甚至出現“南鼠北送”、民進黨市議員“老鼠藥設局”等亂象。國民黨台北市士林、北投區議員擬參選人賴苡任7日在臉書發文痛批，綠營青鳥吹噓沈伯洋不成，竟想用毀掉台北市形象的方式打選戰，為了執行民進黨中央的戰術，化身政治殭屍，說穿了就是心術不正。



賴苡任質疑，為了選舉，民進黨的“政治殭屍”們不惜毀掉台北的國際形象？無論是要選市長還是議員，必須要有一個最重要的核心價值，就是以台北市為榮，因為所有台北市公職的候選人，首先是台北市民，其次才是候選人。要維護台北這座城市的國際形象及光榮感，這件事應該不分藍綠白，要建立一座城市的國際形象需要長久的時間，但毀掉，卻只要一朝一夕。



賴苡任指出，民進黨只以選舉利益為唯一考量，這波老鼠議題的操作分為“戰略核心”跟“戰術執行”兩個層面，從“戰略核心”的角度分析，黨中央遲遲未正式提名沈伯洋，到底在等什麼？等一股風，一股東風，一股可以讓沈伯洋擺脫逆風局的順風。沈伯洋的短版及缺點，民進黨比國民黨更瞭解，因此在正式提名前，需要解構沈伯洋人設，重新塑造沈伯洋的形象及標籤。



賴苡任強調，當開始“執行戰術”時，才有一堆人出來吹風造浪，說沈伯洋會運動、懂音樂、看動漫，後續便是換髮型，這些戰術操作即便可笑，但都還在合理的範疇內。可惜沈伯洋是扶不起的阿斗，商品本身沒有競爭力，甚至有嚴重瑕疵，不僅賣相不好，內容物更是奇爛無比，所有優點全靠虛假宣傳，因此很快被台北人看破手腳，所以別說打折促銷了，白送都沒人要。



賴苡任說，這時民進黨只能劍走偏鋒，造謠對方商品有多爛，所以才有“台北鬧鼠患”的議題，但這波操作賠上的卻是整個台北市的聲譽及形象。青鳥頭子根本不在意台北的聲譽，市議員的苗博雅、林亮君、簡舒培根本不在乎台北的形象，反正就是亂打一通，不是民進黨執政的縣市，先毀掉再說，這種炒短線的心態，說穿了就是心術不正。為了執行民進黨中央的戰術，自甘墮落，成為行屍走肉的“政治殭屍”，這群殭屍沒有大腦，沒有思考能力，遇到活人就咬，這就是民進黨的底層邏輯！