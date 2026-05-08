王鴻薇曝藍營基層想法　軍購案越快解決越好　

藍委王鴻薇。（中評社 資料照） 中評社台北5月8日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜6日第四度召集朝野黨團協商軍購特別預算條例草案，但仍無共識。由於已逾1個月協商冷凍期，最快“立法院”會今天就可表決處理。



中國國民黨“立委”王鴻薇昨日表示，她跑地方行程時，很多人跟她說，“請你們國民黨團結一點好不好，請你們國民黨不要再吵下去了好不好，請你們國民黨不要再讓別人見縫插針了好不好”。王鴻薇認為，這件事情越快解決越好，因時間拖得越久，對國民黨越不好。



王鴻薇7日在政論節目《少康戰情室》中表示，禮拜五就是院會，會不會處理有關軍購特別預算，雖然在6日他們在朝野協商時，朝野沒有共識，但是大家可以看到，包含國民黨的代表發言或者是民眾黨代表發言，在整個版本上，大家已經慢慢的趨近於一致。



王鴻薇表示，包含國民黨主席鄭麗文的發言，她也在講說3800億加N，那個N是不是可以把它具體化，大家就說這個金額是不是變成一個8000億，因為按照藍委賴士葆講的就是3800億加4200等於8000億，然後民眾黨是說3000億加5000億，等於8000億。



王鴻薇透露，在這段時間她跑地方的行程，沒有一個人跑來跟她講，“王鴻薇妳應該支持3800億＋N”、“王鴻薇妳應該支持8000億”。但是很多人跟她說，“請你們國民黨團結一點好不好， 請你們國民黨不要再吵下去了好不好，請你們國民黨不要再讓別人見縫插針了好不好”。



王鴻薇表示，現在鄭麗文跟民眾黨主席黃國昌、還有黨團的幹部，也在密切聯繫。如果基本上一定要藍白要有共同的版本，那若有一個趨近的版本，強調這件事情越快解決越好，因時間拖得越久，其實對國民黨越不好。