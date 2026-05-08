公教人員未具結無陸戶籍不進用　藍委痛批

藍委翁曉玲。（中評社 資料照） 嘉義大學應用歷史學系系主任吳昆財。（中評社 資料照） 中評社台北5月8日電／台“銓敘部”去年底發函給全台各政府機關，要求軍公教人員常態化填寫未在中國大陸設籍的具結書，需於每年5月底及11月底填寫一次，引發公務員反彈。中國國民黨籍“立委”翁曉玲接獲公教人員陳情，批評人事總處配合陸委會，將不具結後果，連結到對公務員進用、調任是於法無據。



陸委會於去年10月宣布自今年展開“常態化、制度化查核”，以每半年為期實施督考、彙總一次辦理情形。對於不配合者，政府將列出不聘任等處置“建議”。



公務員去年底均已被要求填寫具結書，上月底，人事總處再次發文給各機關，要求在5月底具結沒有在中國大陸有戶籍、身分證、護照或居留證，若無具結者，無法進用或調任，再度引發爭議。



媒體報導，翁曉玲接獲公教人員陳情，對方表示再次接到學校人事室發文，要求盡快切結沒有在中國大陸有戶籍等，若是不切結，先是呈報校長，並列入名單送到“教育部”列管，批評“陸委會、“教育部”太亂來，怎麼可以強迫我去保證自己沒做過的事？”



翁曉玲批評，陸委會、人事總處，為防堵極少數個案，要求全體軍公教，不分階級和工作性質，一律簽署切結書，此等作法，就是先推定所有軍公教人員都有可能是“共諜”、會叛國，要自證忠誠、沒違法，是踐踏軍公教的尊嚴。



去年曾公開拒填的嘉義大學應用歷史學系系主任吳昆財怒批，政府依行政職權隨時可查核，硬性規定一年查兩次，猶如當兵時“早查、午查、晚查，外加消夜查”，淪為形式主義。法律上應由控方負舉證責任，現在政府卻要求軍公教人員主動具結證明沒在大陸設籍，完全違反“不自證己罪”的法律精神，是對公務員誠信的質疑。