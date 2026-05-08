藍白共提軍購7800億版本　今表決拼三讀

國民黨團總召傅崐萁率眾藍委召開記者會說明，藍白將共提軍購條例7800億版本。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北5月8日電（記者 張嘉文）“立法院”院會今天將處理攸關對美軍購的特別預算條例草案，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁表示，國民黨強烈支持對美軍購，在野藍白將共提版本，分成前後兩批，但總金額匡列為新台幣7800億元，只要美國有發價書來，預算就可使用，希望今天能正式三讀通過，並呼籲民進黨應從善如流、回頭是岸。



“立法院”日前第4度協商“國防”特別條例草案，由於朝野無共識，今天預計在“立法院”院會進行表決。



“行政院”版本《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例》草案規模是1.25兆元。



國民黨團今天上午召開黨團大會達成共識，會後由傅崐萁率領所有藍委召開記者會說明。傅崐萁指出，藍白今天會正式共提版本，守護台灣，讓人民的血汗錢用在刀口上，並杜絕一切弊端，同時讓台美“國防”更加緊實，讓台美關係更加深厚，對於台美聯合的軍事採購，國民黨團都會全力支持。



傅崐萁表示，針對美國第一波對台軍售的111億美元，國民黨已授權“國防部”先跟美國簽約，而對於第二波可能的對台軍售，國民黨團也表示強力支持。



傅崐萁解釋，國民黨團依照美國的發價書以及“國防部”的專案報告，第一波軍購111億美金，有20億美元經已編入年度預算，90億美元編入特別預算，所以國民黨團所提的版本，第一期上限為新台幣3000億元。

