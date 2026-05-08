藍白共提軍購7800億　綠拜託再加一點

民進黨團總召蔡其昌。（中評社 張穎齊攝） 民進黨團幹事長莊瑞雄（右）與黨團書記長范雲。（王定宇提供） 中評社台北5月8日電（記者 張穎齊）“行政院”軍購特別預算條例草案規模達新台幣1.25兆元，中國國民黨、台灣民眾黨8日終達共識拍板7800億版本，下午將進行表決。民進黨“立法院”黨團總召蔡其昌表示，1.25兆是保護台灣、避免戰爭的100分版本，即便藍白只願提7800億元，民進黨仍會繼續爭取更接近1.25兆。希望在3500億、3800億或8千億基礎上再往上疊加，哪怕多買一項武器，對台灣都是多一分保障。



雖民進黨堅持1.25兆規模軍購特別預算，但只要進行表決，藍白“立委”席次優勢，將照藍白共識版本通過。



蔡其昌在黨團大會後受訪表示，1.25兆元是守護台灣、捍衛“中華民國”的100分版本，民進黨團目標就是爭取完整版本通過，在野黨從3千多億元喊到8千億元，仍與1.25兆有距離，他作為總召，就是不斷向社會說理，並拜託“國防部”一次又一次向在野黨說明軍購內容，他在朝野協商、院會、議場、路上、吃飯時，只要遇到藍白“立委”，就會懇切拜託，希望在3500億、3800億或8千億基礎上再往上疊加，哪怕多買一項武器，對台灣都是多一分保障。



民眾黨主席黃國昌爆料蔡其昌曾私下拜託8千億加600億，蔡其昌表示，他拜託過太多“立委”，國民黨、民眾黨都有，並不是私下操作，若對方願意談軍購、商購、委製，甚至包括無人載具等自製項目，他都會繼續爭取，因為這也能帶動中南部中小企業跨足“國防”產業，1.25兆就像用兩隻手保護台灣，若砍到7800億或8000億，就等於砍掉一隻手，若在野黨一定要砍，他也只能拜託能不能砍1根手指頭就好？讓台灣還有9根手指頭能防衛自己。



民進黨團幹事長莊瑞雄也說，藍白話講得漂亮，但動作上看不到防衛“國家安全”的決心，軍購不是單純買砲火，而是建立完整防護網，包括飛彈、反飛彈、濱海作戰、反裝甲、反無人機與AI指管系統。若只買火砲，卻沒有眼睛跟大腦，根本無法形成完整戰力。

