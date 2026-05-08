藍白共推7800億軍購　分兩批編列

民眾黨團副總召王安祥(中)。（中評社 莊亦軒攝） 民眾黨團與國民黨團同推軍購條例7800億版本。（照片：民眾之聲YouTube） 中評社台北5月8日電（記者 莊亦軒）軍購特別預算條例草案歷經四度朝野“立法院”黨團協商仍無果，由於該草案已逾1個月協商冷凍期，最快在今日的“立法院”會表決處理。外界關心台灣民眾黨版本究竟為何。民眾黨“立院”黨團8日上午召開記者會宣布，民眾黨版本軍購條例為新台幣7800億，與中國國民黨“立院”黨團版本相同。



民眾黨“立院”黨團副總召王安祥表示，經過核實計算第一批規模略為下降到3000億、第二批4800億，一共為7800億。軍購特別條例經過四次黨團協商，已有初步共識。已經拿到發價書部分沒有問題，另外為了爭取時效，預計第二批軍購內容也納入條例草案，台灣民眾黨一貫的態度就是支持“國防”，落實監督。



根據民眾黨所提的《保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例草案》，攸關預算規模上限的第6條指出，依本條例辦理保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃之採購，前條第一項第一款至第五款項目之預算上限為新台幣3000億元，前條第一項第六款項目，應取得外國政府正式同意售予後，依據發價書覈實編列預算案，其預算上限為新台幣4800億元；預算之編列，以特別預算方式編列，其預算編製不受預算法第23條及第48條之規定限制。



民眾黨團總召陳清龍提到，軍購條例歷經四次協商無共識，今天負責任提出自己的版本，期待取得更大共識，為“國防”自主做出決定。



民眾黨團主任陳智菡表示，支持“國防”、落實監督，兩者不應二選一，“小孩子才做選擇，兩個我們都要。”



民眾黨團8日上午舉行“支持“國防”，落實監督，拒絕跳票，守護醫療”黨團記者會，民眾黨8位黨籍“立委”及民眾黨團主任陳智菡出席記者會。



台灣民眾黨團另提出附帶決議，要求“行政院”於2027年總預算中，覈實編列“採購台美共同研發及採購合作之裝備、系統”相關預算。