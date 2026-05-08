許淑華議會備詢　場外反焚化爐團體又來抗議

自救會成員在康乃馨上撒爐渣，象徵焚化爐讓名間鄉環境蒙塵。（中評社 方敬為攝） 南投縣長許淑華在議會備詢，面露無奈。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月8日電（記者 方敬為）南投縣議會今天召開縣政總質詢，中國國民黨籍縣長許淑華列席備詢，名間鄉反焚化爐自救會在場外集結抗議，要求許淑華出面接收陳情書，代表發言的彰化縣環境保護聯盟副理事長張淑芬並呼籲，懸崖勒馬，母親節要到了，給名間鄉的媽媽們一個禮物，把焚化爐撤案！她並爆出“許淑華有5個小孩”，也是媽媽，應該苦民所苦。



不過，經查張淑芬是把民進黨籍台北市議員許淑華認養5子的事，與南投縣長許淑華搞混，縣長許淑華在議會備詢，面露無奈，強調焚化爐設置一切依法行政，對自救會其餘不實指控，均不予回應。



南投縣政府選址在名間鄉興建焚化爐，“名間鄉反焚化爐自救會”8日上午集結南投縣議會向場內備詢的許淑華抗議，要求縣府撤案。包括彰化縣環境保護聯盟副理事長張淑芬、時代力量發言人鄭宇焱、歐巴桑小民參政聯盟台中市議員參選人蔡佩珊、茶師常行深等人率名間鄉婦女以行動劇方式表達訴求。



自救會在請願現場準備了3朵巨型康乃馨，並灑上爐灰渣，象徵焚化爐讓名間鄉環境蒙塵，並向議會人員遞上巨型母親節卡片及陳情書，呼籲許淑華讓名間鄉的媽媽可以好好過個母親節。



張淑芬表示，為了守護名間茶鄉，在母親節前特別做了大型康乃馨，要為所有名間鄉的媽媽請命。現在是議會總質詢期間，許淑華在議會裡備詢，所以來到議會提出人民請願案，請議會要求許淑華停止在名間興建焚化爐的計劃，不要再霸凌名間人。



張淑芬並爆料，“許淑華也是5個小孩的媽”，應該知道媽媽的辛苦，不要再危害名間茶鄉，請給名間媽媽“撤回焚化爐”的母親節禮物。還要請議會追究南投環保局未經議會同意即違法動用環保基金，向國產署申請有償撥用土地的違法事宜。不過，事實上認養5子的是台北市議員許淑華非南投縣長許淑華。

