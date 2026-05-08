鼠患之亂　莊瑞雄：沈伯洋來當市長2天解決

綠委沈伯洋。（中評社 張穎齊攝） 左起民進黨團書記長范雲、幹事長莊瑞雄接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月8日電（記者 張穎齊）2026台北市長選戰逐漸升溫，屬陳水扁凱達格蘭基金會的“新台灣國策智庫”7日公布最新民調，若由中國國民黨籍台北市長蔣萬安對上被看好代表民進黨參選的“立委”沈伯洋，蔣以52.9%支持度，大幅領先沈的29.7%，民進黨遭諷猛打“安鼠之亂”未發酵。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄8日表示，若沈伯洋來當市長，2天就能解決鼠患問題。



沈伯洋民調落後蔣萬安，差距達23.2個百分點，國民黨大諷民進黨近期猛打“安鼠之亂”台北市鼠患議題未能發酵。



民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄8日在“立法院”受訪表示，鼠患問題本來就是城市治理議題，需要的是市長的魄力，而不是政治口水，台北市目前對鼠患問題，全部都在做危機處理，對城市進步沒有幫助。



“沈伯洋又不是市長”，若沈來當市長，2天就能解決鼠患問題！”莊瑞雄說，哪個城市都會有老鼠，但為何台北市民會特別沒有安全感？問題應該徹底解決，而不是操作“南鼠北送”等政治攻防。



針對有網友揚言將老鼠送到國民黨籍“立委”王鴻薇服務處，引發王鴻薇表示不排除提告。



民進黨“立法院”黨團書記長范雲則說，王鴻薇把議題政治化，應該回到公共衛生與城市治理層面，台北市政府目前已開始針對鼠患採取行動，希望後續能有效果，她也是台北市民，也很憂心老鼠議題。



另外，民進黨籍“立委”王世堅則尷尬笑說，民調都是做參考的，“小時候胖，不是胖！”