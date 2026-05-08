廈門食品展邀南投參展　縣府：時間趕來不及

南投縣長許淑華在縣議會備詢。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月8日電（記者 方敬為）2026全球傳統食品與營養產品博覽會將在6月份於廈門國際博覽中心舉行，媒體報導，主辦單位有發函邀請中國國民黨籍南投縣長許淑華組團參展，並提供免費展位，許淑華今天對此表示，經查該邀請非直接送達縣府，她本人未收到邀請函，而是主辦方聯繫窗口向縣府農業處通知。



農業處表示，由於時間太趕，來不及組團參與，縣府將相關訊息發給農友，由民間團體或個人自行評估是否參展。



根據《自由時報》8日報導，今年6月5日至7日在廈門舉行的“全球傳統食品與營養產品博覽會”，主辦單位發函邀請南投縣長許淑華組團參展，內容提到國共兩黨領導人會面後，10項惠台措施提出將協助台灣農漁業和食品拓展大陸市場，“為表達誠意，本次參展之標準展位搭建費全免。”



據指出，台灣方面的聯繫窗口為陸軍官校專修班校友會理事長蔣成龍，以及兼任新北市陸軍官校校友會理事長的國民黨黃復興黃國定委員會副主委羅永恒。



許淑華8日赴南投縣議會備詢，針對相關訊息，她受訪表示，並未接到相關邀請，經查該邀請是由主辦方窗口直接向縣府農業處通知。



農業處表示，由於接獲相關消息的時間點太倉促，來不及統籌組團參展，縣府將協助向農漁牧相關團體及個人通知相關活動訊息，由民間自行評估是否赴陸參展。