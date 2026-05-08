回應鼠患　陳其邁：高雄漢他病毒近年零案例

民進黨籍高雄市長陳其邁8日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 民進黨籍高雄市長陳其邁8日出席復合式商場“FOCUS 13 珊瑚廣場”開幕活動。（中評社 蔣繼平攝） 復合式商場“FOCUS 13 珊瑚廣場”位於高雄市亞灣區。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月8日電（記者 蔣繼平）年底就是九合一選舉，台北鼠患議題持續延燒，高雄鼠患也被外界放大檢視。對此，民進黨籍高雄市長陳其邁8日受訪強調，他上任前那一年（2020年）高雄有5例漢他病毒，最近兩年維持0案例。



面對政治攻防，陳其邁僅發揮公衛專長大談如何防治，淡化政治效應，並沒有刻意點出當年為國民黨籍前高雄市長韓國瑜執政。



陳其邁8日上午出席復合式商場“FOCUS 13 珊瑚廣場”辦理的開幕活動時接受聯訪。有關高雄防疫鼠患作為，陳其邁8日表示，這是公共衛生與環境衛生的問題，最重要是落實清潔消毒，以化學防治手段為輔，並動員社區共同來努力。



陳其邁提到，各位都知道高雄過去在2020年，也就是他上任前那一年有5例漢他病毒發生，最近兩年並沒有發現漢他病毒病例。因為是藉由老鼠傳播疾病，不會人傳人，阻斷傳播鏈非常重要，設立防鼠站、投藥、公共場所熱點落實環境整潔。



陳其邁也指出，要讓老鼠排泄物的漢他病毒數量減少，因此在溝鼠繁殖季節，配合噴灑漂白水消毒，減少病毒含量密度也是關鍵，減少鼠患傳播鏈及漢他病毒數量與傳播管道。高雄會持續落實環境衛生防護工作，減少老鼠危害。



根據“衛福部”資料，2020年全台累積8例漢他病毒出血熱，其中高雄佔據“5例”。另據高雄市衛生局統計，高雄漢他病毒確診案例，2019年1例、2020年5例、2021年4例、2022年1例、2023年2例、2024年1例，2025年與2026年皆維持0案例。