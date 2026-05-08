台電換Logo綠友友得標？徐巧芯轟正事不幹

台電新舊Logo對比圖。（照片：台電網站） 藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月8日電（記者 莊亦軒）日前有民眾從台電電費帳單中，發現原本招牌標誌（Logo）字體已經從用了80年的“當代草聖”于右任題字、悄悄更換成現代化的新版字體。中國國民黨“立委”徐巧芯今天受訪表示，民進黨執政後正事不幹，每天改Logo，發包的標案很多都是所謂的“綠友友”得標。



她更痛批，台電新Logo改掉原本具有中國傳統文化特色、書法字體的Logo，與其花時間去改Logo，為何不花時間解決台灣整體發電量不足的問題。不做民眾關心的大事，一直發包讓特定群體得利，人民心中自有公評。



網友也翻出新字體Logo是由綠友友、設計師聶永真公司得標。聶永貞也親上火線回應質疑，稱“我們交出了我們的專業，無愧於心”。



台電Logo原本字體出自書法名家于右任之手，近期字體則悄悄改變，不管是繳費單還是官網，都已經換上新字體。



4.7萬人追蹤的粉專“尚書大人真機靈”7日晚間發文指出，台電由大書法家于右任寫的美麗字體被換掉，由大罷免同路人、綠油油的蔡英文御用設計師聶永真得標，6個字近百萬，還越改越醜！粉專還特別標註，避開百萬招標門檻，也附上該設計室得標標案，金額都在百萬以下。