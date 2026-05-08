藍白版軍購美方滿意？徐巧芯：很快會知道

藍委徐巧芯接受訪問。（中評社 莊亦軒攝） 院會現場。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月8日電（記者 莊亦軒）中國國民黨團、台灣民眾黨團達成共識，將共提新台幣7800億版本軍購特別預算條例。中國國民黨籍“立委”徐巧芯8日受訪表示，今日通過的數字會是7800億，但是加上有部分的金額已經列入今年度的一般常規預算裡面，因此7800億加上600億總金額會達到8400的規模。能夠滿足建軍需求，同時也能杜絕商購、委製可能出現的弊端。



被問到這數額是否有滿足美方期待，徐巧芯回應，你們很快就會知道。先前可能一些特定人士的公開發言，讓大家誤以為黨內有分歧。“但我一直以來強調，這次的國民黨團是史上最團結的一次“立院”黨團。”也有信心與民眾黨共同在野合作，對於2026、2028都希望能改變民進黨不好的執政狀態。



徐巧芯提到，基於上述前提、立場，在過程當中有不同意見，特別感謝不分區“立委”各抒己見，但黨團內部並沒有任何紛爭、爭吵、分裂、放話，只是針對事情本質該如何處理的討論，這些討論本就是民主的一環。



徐巧芯表示，在瞭解各方意見之後，包含中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌、還有縣市首長溝通，最終收斂為大家都能接受版本。先跟大家說明，其實它不只7800億，因為最初的版本中有部分美國發價書（LOA），被編列在今年度的一般常規預算中，這部分的金額是600億。



徐巧芯8日在“立院”受訪表示，軍購條例規模整體其實是8400億，因為還有一筆600億預算被列入常規預算中，這部分馬上要審查也會支持。



徐巧芯指出，另外國民黨團也有一個附帶決議，就是大家也很關心的台美合作的專案，這部分大約有300億的台幣，不過“國防部”在這些內容中提過很多數字，這段時間“國防部”應該要去釐清台美合作的細節內容，有沒有公開的或私下秘密會議可以提報的文件，還有實際上到底合作的項目跟金額是多少。國民黨會支持這個案子，所以在明年的一般常規預算裡面也是會有。



至於台美合作框架部分，在野黨表達支持與同意，但“國防部”提出的金額與美方所說的有落差，所以最終會以附帶決議處理，承諾可將其編入2027年度“國防”預算。