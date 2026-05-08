台灣4月總人口數公布連28個月負成長

台灣人口出生與死亡人數變化圖。（中評社） 中評社台北5月8日電／台“內政部”統計，截至今年4月底，台灣總人口數2326萬2544人，已經連續28個月負成長；4月新生兒則為8144人，相比3月略減，再呈跌勢。



台官方今天公布2026年4月戶口統計資料，截至4月底，台灣總人口數2326萬2544人，相比去年同期減少10萬2730人，對比3月少了8024人。



新生兒數部分，4月出生數為8144人，折合年粗出生率為千分之4.26，相比去年同期與3月皆略為減少。以縣市觀察，粗出生率最高為連江縣千分之8.92，其次為台東縣千分之6.08、澎湖縣千分之6.05；最低則為嘉義縣千分之2.61、基隆市千分之2.91，以及嘉義市的千分之3.02。



4月人口死亡數為1萬5994人，折合年粗死亡率為千分之8.36，較去年同期減少1211人，也較3月減少2613人。



攸關社會增加的遷入遷出人口部分，4月遷入人口數為6萬9085人，比3月少了3萬6912人；遷出人口數為6萬9259人，也較上月減少3萬6634人，淨遷入人口數為負174人。



出生人數減死亡人數後，可計算出“人口自然增加”，台灣4月人口自然增加為負7850人；如果以遷入人數減遷出人數得出的“人口社會增加”計算，4月為負174人；整體計算自然增加與社會增加後，4月總人口較3月減少8024人。



婚姻狀況部分，4月結婚對數合計5783對，其中不同性別5579對、相同性別204對，折合年粗結婚率為千分之3.02。近10年來，年粗結婚率最低為去年的千分之4.47，次低則為110年的千分之4.88。



4月離婚對數則有4092對，其中不同性別4016對、相同性別76對，折合年粗離婚率為千分之2.14。



另台灣已在去年邁入超高齡社會，截至4月底為止，0歲至14歲人口數265萬2508人占總人口比率11.40%、15歲至64歲人口數1587萬3366人占68.24%，65歲以上人口數473萬6670人整體占比則為20.36%。