桃藍議員也憂鼠患　張善政：持續監控

桃園市長張善政8日到議會備詢。（中評社 盧誠輝攝） 桃園市議員陳韋曄針對鼠患議題質詢。（中評社 盧誠輝攝） 桃園市議會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月8日電（記者 盧誠輝）台北鼠患議題持續延燒，中國國民黨籍桃園市議員陳韋曄8日在總質詢時也憂心桃園鼠患問題，詢問市府有無規劃相關檢測及通報清潔的追蹤機制？國民黨籍桃園市長張善政表示，環保局一直都持續在監測，也有相關應變的一系列措施可以因應。



桃園市議會8日舉行第3屆第7次定期會市政總質詢，張善政率領桃園市政府各局處首長到場備詢。



陳韋曄質詢時指出，最近台北鼠患議題引發熱議，這不僅是環境清潔的問題，也考驗傳統市場排水、廚餘等公共衛生管理上的問題，未來市府在推動市場轉型與觀光商圈，也應把這些病媒防治與市場管理一併納入，在建立鼠患高風險熱區的同時，也應規劃相關檢測及通報清潔的追蹤機制。



張善政表示，環保局一直都持續在監測，也有相關應變的一系列措施可以因應。桃園市環保局長顏己喨也補充說，環保局有針對各傳統市場或商圈比較容易淹水的區域，進行專案輔導與改善，來加強環境衛生。各公所平時本來就有在進行環境清理的工作，而針對現在老鼠比較容易繁殖的季節，各公所也會持續加強環境清消與清溝作業。

