啟動地方訪視　游盈隆：希望年底選舉順利

游盈隆致詞。（中評社 方敬為攝） 游盈隆赴南投縣選委會主持座談會。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月8日電（記者 方敬為）“中選會主委”游盈隆上月底就任，今天啟動地方選委會訪視巡迴，首站下午來到南投縣選委會與地方選務人員座談，交流選務意見及瞭解地方需求，游盈隆表示，他2周前才就任主委，距離年底九合一選舉僅剩半年左右，他坦言，張羅選務工作“時間不多了”，因此希望透過與地方選委會的交流溝通，確保年底選務推展一切順利。



“立法院”今年3月通過“中選會主委”游盈隆人事案後，“行政院”因為不滿副主委被提名人胡博硯等3人遭封殺，卡關逾1個月後才發出游盈隆的人事派令，4月27日正式就職“中選會”主任委員。



游盈隆8日啟動地方選委會訪視巡迴，首站來到南投縣選委會，他表示，“中選會”選務處剛好在南投中興新村辦理研習活動，他上午出席研習活動，下午赴南投縣選委會座談，接下來也會陸續訪視各地方選委會，希望中央、地方選務機構建立起暢通管道，以利年底選舉順利進行。



游盈隆表示，他才到任2周，但距離2026地方選舉11月28日投票僅剩下半年左右，坦白講，“時間不多了”，所以特地與“中選會”的主任秘書及各處室主任一同到地方選委會座談，與地方選務同仁面對面的互動，並瞭解地方需求。



游盈隆強調，中央與地方的選委會皆是整體選務系統重要一環，必須上下一心，面對僅剩半年多的備戰期，我們必須加緊腳步努力，希望大家能知無不言、言無不盡，踴躍提出實務上的問題與需求，讓“中選會”明確瞭解能為地方提供哪些實質的協助。



對於國民黨籍“立委”王鴻薇批評，“中選會”的公投案電子連署系統自2018年建置，每年編列預算進行維護，但卻閒置8年至無運作。游盈隆受訪回應，委員誤會了，其實該系統去年就有受理4案公民投票連署，有超過40萬連署人次使用該系統完成連署，系統運作情形良好，未曾有浪費公帑的情形。