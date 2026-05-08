民調唱衰沈伯洋？陳水扁：再成長12%逆轉勝

陳水扁表示，誰敢說沈伯洋不會重演2004年大選逆轉的戲碼。（照片：陳水扁Threads） 陳致中說，沈伯洋再拚12%就能逆轉勝，鹿死誰手走著瞧。（照片：陳致中Threads） 中評社台北5月8日電／屬於陳水扁凱達格蘭基金會的“新台灣國策智庫”7日公布最新2026台北市長民調顯示，現任中國國民黨籍台北市長蔣萬安支持度52.9%，外界看好將代表民進黨參選的“立委”沈伯洋29.7%。有人質疑這份民調“極力唱衰沈伯洋”。對此，陳水扁7日在Threads上發文回應表示，誰敢說沈伯洋不會重演2004年大選自己逆轉“連宋配”的戲碼。



陳水扁強調，“新台灣國策智庫”公布民調特別是選舉民調，從不作假，是什麼說什麼。記者會邀請不同立場人士參與評論，正是公正客觀的表現。絕對不會像2000年“總統”大選連戰陣營做了7份連戰會贏的假民調來欺矇李登輝兼黨主席。



陳水扁表示，台北市長民調顯示現任市長只贏還沒宣布參選的沈伯洋23%，等於沈伯洋正式起步後再成長12%，就逆轉勝了。這是對沈伯洋的加油打氣，不是唱衰。誰敢說沈伯洋不會重演2004年大選，國親合連宋配大贏陳水扁25%，半年後被陳水扁追平還小勝1%？陳水扁更認為沈伯洋成為繼陳水扁之後當選第二個民進黨籍首都市長的機會很大。



針對國民黨對民調結果製作圖卡大肆宣揚“輾壓沈伯洋”。陳致中7日也在社群發文嗆國民黨，“真的是腦殘自嗨。”他表示，蔣萬安是現任市長，沈伯洋還沒正式提名，“今天不是輸23%，而是輸11.5%，再拚12%就能逆轉勝！鹿死誰手走著瞧。”