鄭麗文：新北“公主親征”　藍不是穩贏

國民黨主席鄭麗文出席新北市的中和區黨部小組長培訓暨授證活動。（照：國民黨提供） 國民黨新北市長參選人李四川與國民黨主席鄭麗文出席新北市的中和區黨部小組長培訓暨授證活動。（照：國民黨提供） 中評社台北5月8日電／中國國民黨新北市長參選人李四川與國民黨主席鄭麗文今天共同出席新北市的中和區黨部小組長培訓暨授證活動。鄭麗文致詞坦言，新北市雖然長期由國民黨執政，現任市長侯友宜獲得新北市民高度支持，但新北不是穩贏，面對民進黨“公主親征”、來勢洶洶，國民黨不能有任何鬆懈。



民進黨在新北市長選舉提名“立委”蘇巧慧，年底將與藍白合推出國民黨參選人李四川對決。



今天活動由於李四川先到，致詞結束離開後鄭麗文才出現，因此沒有同框。



許多熱情的國民黨支持者到場力挺，小組長們與群眾不斷高喊“鄭麗文加油”、“李四川凍蒜”，展現國民黨在中和基層重新整隊、全力備戰2026地方大選的氣勢。



鄭麗文致詞提到，今天看到國民黨重新恢復小組長的編制與組織，讓她非常感動。大家都說國民黨“陸軍”最厲害，但長達將近十年的在野，國民黨一直遭到國家機器追殺，黨產被沒收，基層組織與基層編制長期受到嚴重侵蝕，甚至荒廢。如今面對2026地方大選，以及緊接而來的2028大選，國民黨必須重新整隊、重新出發。



鄭麗文提醒，新北市雖然被外界認為是國民黨“最勇”的地方，也因侯友宜8年執政獲得市民肯定，兩次市長選舉都以高得票勝選，但這不能成為國民黨的強項，反而可能變成負擔，若大家都認為新北市“穩達達”（閩南語，指穩固），他們就要開始煩惱了。



鄭麗文表示，民進黨從未放棄新北市，這次更是勢在必得，畢竟是“公主親征”，蘇家為這次選舉已經準備很久，絕不可能輕輕鬆鬆放過這次機會，對手來勢洶洶，如果新北市變天，明年2028“總統”大選的整個局勢就會完全不一樣，因此今年這一戰不只是穩住新北，更是為2028打下勝選基礎。

