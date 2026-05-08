被嗆老太太　周玉蔻點名徐國勇：若是你老婆

不滿遭羞辱，周玉蔻問民進黨秘書長徐國勇，若是你老婆作何感想？（照片：周玉蔻臉書） 中評社台北5月8日電／資深媒體人周玉蔻近日與民進黨籍“立委”王世堅隔空槓上，甚至遭嗆“老太太”、“被火車撞死”等字眼，周玉蔻感嘆，這事最讓她心寒民進黨集體沉默。周玉蔻8日再度在臉書發文，點名民進黨秘書長徐國勇，更反問：“今天是你老婆作何感想？”



周玉蔻今在臉書發了一封給徐國勇的信“如果今天被羞辱的是你太太，你會怎麼想？”裡頭寫到，她和徐國勇攜手走過政治歲月、認識很久了，早期兩人會一起吃火鍋、聊政治到半夜、上政論節目罵馬英九、擔心親中賣台，“那時候的你，很有火氣、也很有正氣，你看到不對的事情，是真的會生氣的人。”



周玉蔻回想起，徐國勇曾笑著和她分享當年是如何追到大兩歲太太的，且邊講、眼睛還邊發亮著，“所以這幾天，我一直反覆在想，如果今天被公開羞辱、被叫‘老太太’、被講‘等著被火車撞死’的人，是你的太太，你會是什麼感受？”



周玉蔻認為，這幾天大家都只聚焦在“火車撞死”，但“老太太”三字本身就是羞辱、且更是一種很陰暗的精神霸凌，比起一刀砍過來，這反而像是一點一點把一個女人的年齡、外貌、性別、自尊都慢慢踩碎，最終讓當事人痛苦、卻又很難申訴。



最終，周玉蔻仍忍不住寫了這封信給徐國勇，兩人除了是好友外，對方太太也剛好和她同年，“我們這一代，也都慢慢老了，可是我一直以為，我們年輕時一起相信、一起替台灣拼命捍衛過的那些價值，不會老。”



周玉蔻不禁想問，“我們以前最討厭的，不就是那種羞辱人、踐踏人格的政治文化嗎？”也因此，真正讓她難過的其實不只是王世堅，而是很多她曾熟悉的人，現在反而都不講話了，“平常那麼會講民主、講性平、講價值的人，到了真正該說話的時候，卻突然安靜了。”



此外，有人猜想徐國勇會不會是因和王世堅同派系才袒護他，周玉蔻則說，“老實說，我不忍心這樣想你，我也不敢這樣猜，因為我認識過以前的那個徐國勇，那個會拍桌子、會替被欺凌者抱不平、會因為不公不義氣到臉紅的徐國勇，國勇，我沒有力氣跟你翻臉，我只是忽然很懷念以前的你。”