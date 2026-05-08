徐錫祥代“檢察總長”吳宗憲：賴掌控檢察官？

府派代理“檢察總長”，藍委吳宗憲表示，這是把“國會”同意權當塑膠，把整個檢察體系當成遂行政治目的的工具。（照片：吳宗憲臉書） 中評社台北5月8日電／“檢察總長”邢泰釗任期於7日屆滿，賴清德提名“最高檢察署”主任檢察官徐錫祥擔任“檢察總長”，“立法院”行使同意權投票表決未過關。“總統府”7日正式發函，指派徐錫祥自8日起代理“檢察總長”，行使相關職權。對此，曾任檢察官的中國國民黨籍“立委”、宜蘭縣長參選人吳宗憲8日在臉書發文，這是把“國會”同意權當塑膠（指無視“國會”）？他並指出，府方硬推徐錫祥代理總長，有四大爭議，司法防線面臨最大危機，賴是否想要指揮、掌控全台1400多位檢察官？



現任“最高檢檢察總長”邢泰釗任期5月7日屆滿，賴清德3月13日依據《法院組織法》第66條第2項規定，提名徐錫祥為“檢察總長”，並咨請“立院”行使同意權。“立法院”5月5日進行記名投票表決，國民黨及民眾黨“立委”質疑徐錫祥“政檢兩棲”，挾人數優勢予以否決。賴清德對此結果深表遺憾；為避免影響該署業務運作，府7日正式發函，指派徐錫祥自8日起代理“檢察總長”，行使相關職權。



吳宗憲指出，府的一紙函令，宣告了執政黨對司法獨立的徹底踐踏，在“立法院”依法否決“檢察總長”人事案後，府竟然繞過“國會”，直接下令讓徐錫祥“代理“檢察總長”，這個人事案，不是只討論個人，而是誰有資格指揮、掌控全台1400多位檢察官？



吳宗憲表示，第一，這是一把指揮1400名檢察官的尚方寶劍，“檢察總長”是全台檢察體系的指揮中樞。依法可以指揮監督全台檢察官，必要時還能介入、移轉檢察事務，更關鍵的是“查賄”！以過去幾次地方選舉為例，全台地檢署一年可以受理數千件賄選情資，分案數以千計，起訴案件也有數十件到上百件，人數破百；檢方常自誇“羈押多少人、起訴多少件”，這些都是在“檢察總長”與“法務部”定調下，形成一整套查賄績效指標，所以問題從來不是他會不會親手辦每一案，而是他有沒有能力影響全台重大案件與查賄的“資源配置和強度”。答案很清楚：有。把這個位子交給一個被“國會”否決、卻靠行政權硬推的人手上，未來的查賄標準，到底是聽法院的，還是聽府方的？



吳宗憲說，第二，2024大選，狂查“赴陸旅遊”就是警訊，據“法務部”統計（2023年1月至2025年3月），違反滲透法及選罷法案件中不起訴處分高達416人、近8成案件最後是“不起訴或無罪”，這樣“上面定調、下面猛辦”查賄／查介選模式，如果再配上一個政治色彩濃厚、又剛被“國會”否決、卻靠行政權硬推代理的“檢察總長”，不免令人質疑：檢察權會變成砍殺政敵的工具？



另外，吳宗憲指出，第三點為“國安一體”的思維，絕不能凌駕“司法獨立”，徐錫祥最大的爭議，在於他擔任過“國安局”副局長，有著濃厚“國安”背景；如果讓習慣“國安”思維的人代理總長，未來查賄選、查政治人物，他到底是獨立做決定，還是天天跟高層彙報？



吳宗憲表示，第四，為了安插自己人，連“法務部”的“代理慣例”都要打破，目前“最高檢”最資深的主任檢察官並非徐錫祥。為什麼府方硬要跳過體制、踐踏慣例，執意把被“國會”否決的徐錫祥推上大位？這已經不只是人事安排，而是實實在在的政治布局。



最後，吳宗憲質疑，整套人事案看下來，說穿了，執政黨要的根本不是一個經“國會”同意、具備民主正當性的“檢察總長”；他們要的，是一個就算被“國會”否決，還是可以無視體制、照樣硬插上去的“自己人”。這不是依法行政，這是把“國會”同意權當塑膠，把整個檢察體系當成遂行政治目的的工具。