藍白通過三班護病比　綠投反對嗆騙票

民進黨團反對修正醫療法部分條文卻拿標語慶祝，國民黨團總召傅崐萁對綠委比出“羞羞臉”手勢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月8日電（記者 張嘉文）“立法院”今天下午在中國國民黨和台灣民眾黨“立法院”黨團以人數優勢表決，三讀修正通過《醫療法》部分條文，正式把“三班護病比”入法。藍白“立委”分別在議場內舉標語強調力挺護理師勞動正常化，投反對票的民進黨團則在座位上嗆聲他們是在“騙票！”



但等藍白“立委”呼口號完畢後，綠委也聚集在議場中間呼口號，強調民進黨才是最挺護理師。綠此舉讓藍委相當不滿，國民黨團總召傅崐萁直接對著綠委們比出“羞羞臉”的手勢，其他藍委則高呼“民進黨投反對！”，要讓社會大眾知道綠營對修法投反對票，等修法通過又要來慶祝的矛盾現象。



為加速修法推動三班護病比，民眾黨團、國民黨“立委”蘇清泉等人日前各自提出醫療法修正草案，並於“立法院”會逕付二讀，後來經朝野協商未果，8日送“立法院”會表決、完成三讀程序。



有關三班護病比入法關鍵條文，民進黨團、國民黨團和民眾黨團各自提出修法版本，最終在民眾黨團支持下，通過國民黨團版本。三讀條文明定，醫院急性一般病床關於三班護病比的比例，由“中央”主管機關斟酌病人安全的維護及勞動權益的保障訂定，並每3年檢討一次，必要時應調整。首次規範於設置標準的三班護病比標準，以2024年3月1日施行的三班護病比標準為準。



三讀條文也針對不同層級的醫療院所訂定違規裁罰標準，若違法三班護病比規定，地區醫院處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰；區域醫院處20萬元以上、100萬元以下罰鍰；醫學中心處100萬元以上、200萬元以下罰鍰。屆期未改善者，按次連續處罰；處罰達3次，屆滿1年未改善者，處1個月以上、1年以下停業處分。