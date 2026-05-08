台K型化亂象　黃齊元：惠台十項能改善

藍濤亞洲總裁黃齊元。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月11日電（記者 方敬為）台官方發布今年第一季經濟成長率高達13.69%，表現亮眼，藍濤亞洲總裁黃齊元接受中評社訪問表示，台灣的經濟表現帳面看似漂亮，但絢麗數字背後卻隱藏著科技業獨強與貧富差距擴大的“K型化”亂象。台灣要思考相關現象所可能爆發的社會問題，而大陸近期釋出的10項惠台措施，若能對接台灣弱勢產業，將成為改善台灣產業結構失衡的契機。



黃齊元，美國史丹佛大學工商管理碩士，藍濤亞洲總裁，具有30年投行和創投經驗，兼任台灣併購與私募股權協會理事長、中國大陸併購公會理事、東海大學智慧轉型中心執行長等職。



近期台灣經濟數據表現極為亮眼，“主計總處”發布今年第一季經濟成長率概估，上看13.69%，國際貨幣基金（IMF）更預測台灣人均GDP將在5年內超越韓國1萬美元以上。



黃齊元指出，雖然台灣的經濟表現從數據上看起來樂觀，但其實整體產業結構已呈現顯著的“K型化”趨勢，經濟動能由少數高科技產業領跑，多數傳統產業卻陷入衰退。



黃齊元表示，深入分析台灣的產業結構可以發現，當前所謂的“經濟繁榮”本質上是“一個台灣，兩個世界”。由AI與半導體所帶動的先進產業，雖然是推升股市與出口的主力，但其從業人口來看，僅佔全台就業市場約15%。換言之，其餘85%的勞動力仍集中在傳統製造業、服務業、中小企業及農業。



他提到，當前台股創新高，實際上卻有近九成的非科技類股表現疲軟甚至衰退。這種財富高度集中的現象，導致了“台積電好，不代表台灣好”的社會情緒，目前台灣半數以上勞工薪資仍低於中位數，甚至有大量服務業從業人員月薪不足新台幣3萬元，這反映出股市增長並未達成“均富”，反而因通膨與生活成本上漲，加劇了基層民眾的剝奪感，政府若僅以股價指數作為政績，恐怕被AI浪潮的假象所掩蓋。