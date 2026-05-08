李其澤：中美峰會登場台灣風險難測

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月9日電（記者 方敬為）中美峰會有望在5月中旬登場，美國國務卿魯比奧日前證實，雙方將觸及台灣議題，彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤接受中評社訪問表示，魯比奧一席話等同揭示台灣成為中美峰會的“議程”，處境已從“會不會被討論”轉變為“將以何種形式被定調”，地緣政治風險難測。



李其澤，德國柏林洪堡大學（Humboldt University）國際政治學博士，曾任“總統府國家安全會議”研究員、“教育部國際及兩岸教育司”秘書，現任彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授。



美國總統特朗普預計於5月中旬訪華，並有望舉辦中美峰會，牽動全球地緣政治的敏感神經。美國國務卿魯比奧日前證實，台灣問題將成為雙方交涉的內容之一。中國外長王毅4月30日與魯比奧通電話時強調，台灣問題是中美關係的最大風險點，美方應作出正確抉擇，為中美合作開啟新空間。台灣面臨的外部壓力已浮上檯面。



李其澤認為，魯比奧的說法與近期中國高階官員接待美方人員的談話相互呼應，中方在中美峰會前夕，多次向美方人員重申“一個中國”的底線原則，與去年中美元首在韓國釜山會晤時的“戰術留白”截然不同。



他指出，北京此次展現出強烈的議程設定企圖，將台灣定位為中美關係的最大風險點，並試圖將雙邊的貿易休兵，與美國在台灣議題上的政治讓步進行連動，最值得關注的是，美方在外交語言是否轉變？長久以來，美國都是以“不支持台灣獨立”為論述，保留華府的戰略彈性，這次特朗普究竟會否說出“反對台灣獨立”。將是美國是否進一步向中方“一中原則”靠攏的觀察指標。

