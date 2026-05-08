台稱未鉅額投資史國　江明宗：召“大使”抗議

史瓦帝尼媒體揭露，台灣投資史國新台幣240億，民眾黨台南市黨部主任江明宗說，如果這份報導是謠言，台“外交部”應提出抗議，並要求該媒體撤稿。（照片：江明宗臉書） 中評社台北5月8日電／史瓦帝尼（斯威士蘭）媒體7日揭露，台灣3個月內促成了價值新台幣240億的投資計劃，包括戰略儲油槽、工業園區及台商投資計劃，史王甚至撥地500公頃供台商“打造另一個台灣”。台“外交部”稱是假訊息。對此，台灣民眾黨台南市黨部主任江明宗8日在臉書發文質疑，如果這份報導是“謠言”，“外交部”應該立即召見史國駐台“大使”提出抗議並要求報社撤稿，否則這份報導就是“外交部”“大撒幣”最鐵的證言。



江明宗指出，“外交部”，你要的蒐證來了！部長前腳剛走，250億“大禮”隨後就到？”針對“外交部”指控“台灣三個月投資史國250億”是操作仇恨的假訊息，我們直接把“友邦”媒體《史瓦帝尼時報》（Times of Eswatini）報導中的具體清單攤開來。這是當地媒體對“外交部長”林佳龍2025年4月訪問後，具體成果的追蹤報導。



江明宗表示，證據清單報導細節一清二楚，根據2025年8月1日的報導，大約250億台幣的資金分布如下：



戰略儲油槽項目：斥資E5.2bn（約100億台幣）。



Nokwane工業園區：斥資E6bn（約115億台幣）。



各類產業投資：另外追加E1.85bn（約35億台幣），宣稱將創造1.3萬個工作機會。



就業承諾：報導還提到每年將招募1000名史國公民來台工作。



“請問“外交部”，這叫哪門子的假訊息？”江明宗進一步指出，如果報導是假的，請問林佳龍當時去談了什麼？為什麼“友邦”媒體會對這些具體金額有精確的描述？另外報導引述史王恩史瓦帝三世的話，盛讚林佳龍不像其他只會開空支票的官員，而是“信守承諾”。報導還稱史國撥出500公頃土地，史王甚至說這是“在遠方建立另一個台灣”。



江明宗質疑，當“友邦”媒體用如此具體的數據、項目、甚至引述國王的話來報導台灣的鉅額投資時，“外交部”卻對內稱這是“假訊息”，還揚言對國民蒐證。250億台幣是納稅人的納稅錢，不是“外交部”的私房錢。如果這份報導是“謠言”，“外交部”應立即召見史國駐台“大使”提出抗議，並要求該報社撤稿。否則，這份報導就是“外交部”“大撒幣”最鐵的證言！文末還附上報導連結，“歡迎‘外交部’一併存證，並給國民一個交代。”