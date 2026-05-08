軍購7800億表決　綠一度投贊成後棄權

韓國瑜敲槌宣告軍購特別條例三讀通過。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月8日電（記者 張嘉文）“立法院”今天下午三讀通過中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團共推的軍購特別預算條例7800億版本，最特別的是，在發言過程中一再痛批藍白版本預算規模打折，讓“國安”出現空窗期的民進黨“立法院”黨團，在條例三讀表決時，一度投下贊成票，讓藍白“立委”在現場歡呼、高喊他們是“起義來歸”，但後來又臨時更改為出席不投票，也就是棄權。



主持會議的“立法院長”韓國瑜宣告投票結果，“保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例”為贊成59票，棄權48票通過。



“立法院”日前第4度協商“國防”特別條例草案，由於朝野無共識，今天下午在“立法院”院會進行表決。



三讀條文明定，本條例採購項目包含M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈、拖式2B反甲飛彈，以及經美國政府於條例施行後1年內同意售予的軟、硬殺混合反制無人機系統、各型反彈道及防空飛彈、中低空防空系統、反甲飛彈戰備存量補充案等軍購項目。



至於所需預算，三讀條文規範， 除經美國政府於條例施行後1年內同意售予的軍購項目，預算上限匡列新台幣4800億元，其餘項目預算上限為3000億元。此外，採購採一年一期方式編列，期滿後，後續預算及期程，經“立法院”同意後，分期辦理預算籌編及審議。



三讀條文明定，“行政院”應於本條例通過後1個月內，向“立法院”就過去5年軍事採購項目與到貨情形等進行專案報告並備質詢，經“立法院”同意後始得籌編預算案。本條例施行期間自公布日施行至2033年12月31 日止，本條例及其特別預算施行期滿未及執行部分，必要時得經“立法院”同意延長。



條例明定採購項目包含M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、經美國政府於條例施行後1年內同意售予的軍購項目等六項。其中，有關美國政府於條例施行後1年內同意售予的軍購項目，預算上限匡列新台幣4800億元，其餘預算上限則為3000億元，施行期間至2033年12月31日止。