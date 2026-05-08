台電舊Logo取自于右任集字？學者：商人誤導

聶永真說，原“台灣電力公司”的6個書法字是集字而成，華梵大學人文藝術學院院長黃智陽表示，聶永真是誤導。（照片：黃智陽臉書） 中評社台北5月8日電／台電換新識別標誌引發網友熱議，尤其是現在台電還虧損3千多億元卻還花錢換Logo，加上現在又被網友翻出，原來標案是綠友友、御用設計師聶永真得標，聶永真更透露，原“台灣電力公司”的6個書法字，其來源為分別取自於“于右任字帖”再行排列、縮放、調整角度而成。



對此，華梵大學人文藝術學院院長黃智陽8日在臉書發文表示，根據第25期《台電月刊》指出，當時台電總經理的確親邀于右任為台電題字。而網紅Cheap指出，台電花96萬換新Logo，不是說貴得很誇張，但致命的是，“民眾覺得不值。”



黃智陽指出，台電大樓于右任題字的核心問題，是被𠄘包商解釋成“集字”？這是避重就輕且非常不專業的誤導現象。



黃智陽1966年生，別名黃陽，台灣高雄人，台灣當代書法藝術家、研究者。畢業於屏東師範專科學校、台灣師範大學美術研究所碩士、中國美術學院書法博士，現任華梵大學美術學系教授兼任系主任、軍訓室代理主任、書院教育長及人文與藝術學院院長。



黃智陽附上《台電月刊》25期(1965.01.01發行)的照片，裡面有一篇“右老墨寶與台電”，紀錄了1953年、當時台電總經理黃煇請人邀請右老寫“台灣電力公司”及“服務所”的法書作爲招牌之用。所以于右任題署“台灣電力公司”正確年分應該是1953年，是台電總經理親自邀請的，只是由右而左之書寫，改為由左而右，但是“親自為台電題字是歷史事實，不能為商業錯估，取巧誤導群眾”。



黃智陽表示，發文無關政治，只是文化創意的專業，絕對要積累文化歷史的特色，才能創造不可取代的品牌效益，這是理性的群眾都知道的常識，鼎泰豐即是很成功的文創品牌案例。台電品牌與作為早就與大家都綁在一起了！大家都不解的是，在油電高漲的時局，沒有更重要且更有共識的事可以努力嗎？