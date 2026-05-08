趙少康再嗆鄭麗文一言堂　稱訪陸紅利消耗殆盡

“立法院”通過軍購案7800億元，趙少康臉書發文再嗆鄭麗文。（照片：趙少康臉書） 中評社台北5月8日電／針對軍購特別預算條例，藍白今日共同提出新台幣7800億版本，並在下午“立法院”三讀通過。中廣前董事長趙少康隨即在臉書發文表示，“立法院”今天通過軍購特別條例的數額7800億，就是接近他自始主張的8000億元，卻被國民黨中央動員各種力量從四面八方圍剿。黨中央也不斷向外放話，壓制個別“立委”的主張，國民黨什麼時候變成這樣的一言堂？這樣的中央集權？



趙少康還點名國民黨主席鄭麗文，必須學會尊重黨籍“立委”與“立院”黨團，否則“習鄭會”的紅利很快就會被消耗殆盡，並提醒千萬要小心不要最後搞到“令不出黨中央”。



有關軍購案規模，國民黨中央提出3800億加N的版本，但部分“立委”主張8000億，讓藍營數日來陷入軍購之亂。不過，國民黨團今日上午召開黨團大會再度討論，黨團總召傅崐萁在會後率眾藍委宣布，藍白將共同提出7800億元版本，並在今日力拼“立法院”三讀通過。



趙少康指出，他是把國民黨朱立倫、盧秀燕、徐巧芯、鄭麗文的意見融會在一起，既堅守黨中央的底線，也包含了黨內領袖的立場，用心良苦，沒想到卻被國民黨中央動員各種力量從四面八方圍剿。黨中央也不斷向外放話，壓制個別“立委”的主張。他嘆：“國民黨什麼時候變成這樣的一言堂？這樣的中央集權？”



趙少康諷刺的說：“結果最後還是回到我原先的提議，真是既有今日何必當初！”如果國民黨對軍購特別預算一毛都不給，只要能說出有說服力的理由，自己也會支持。但國民黨卻說接受美國的第一次發價書111億美金，還加碼到新台幣3800億，而且信誓旦旦的保證，只要美國送來第二次發價書，國民黨一定會通過。“既然如此，國民黨幹嘛搞個不清不楚、莫名其妙的N，N是什麼？是哪個天才想出來的？還說N就是1兆也可以。”



趙少康批，國民黨既然要接受美國所有的發價書，那就開大門走大路，又何必鑽小路只通過3800億？還堅持第二次發價書來再編預算、再由“行政院”送到“立法院”審查？不是治絲益棼多此一舉嗎？不是白白跳進民進黨給國民黨挖的“親中反美”的坑嗎？“這樣你怎麼選2026的縣市長？2028又怎麼拉下民進黨的‘總統′？天下有這麼笨的政黨？”



趙少康說，須知每個區域“立委”大都是10萬票以上選出來的，國民黨中央的經費也都是靠區域“立委”的選票獲得的政黨補助費，尊重“立委”、黨團自主是國民黨最重要的指導原則。



最後他還點名鄭麗文必須學會尊重黨籍“立委”與“立院”黨團，否則習鄭會的一點點紅利很快就會被消耗殆盡，國民黨也不能被某些特定勢力綁架，她千萬要小心不要最後搞到“令不出黨中央”。