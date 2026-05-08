7800億軍購過關　綠批藍白造成安全破口

民進黨發言人李坤城。（中評社 資料照） 中評社台北5月8日電／“立法院”今天下午三讀通過中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團共推的特別軍購預算新台幣7800億版本。民進黨表示，遺憾在野黨始終無視“國防部”與行政單位的多次說明，將美方與國際的提醒當作耳邊風，不僅限縮台灣防衛量能，更可能讓未來“國防”安全出現破口。



民進黨發言人李坤城指出，軍購特別條例自“行政院”去年11月正式提出後，在野黨先是在程序委員會超過10次封殺、朝野協商4次破局，期間更造成3項發價書到期，讓美方破例延期。如今海馬士多管火箭系統若未在五月底前如期付款，全案就將被撤銷，這些拖延與阻擋，都在嚴重消耗台美互信與弱化“國家安全”。



李坤城強調，在野黨對軍購特別條例的態度始終拖延、阻擋，甚至還出現黨內意見不一，引發內訌，如今抵擋不住多數民意的壓力，才通過這個打六折的版本。這不僅是金額的打折，而是對於完整的防衛台灣系統的打折，對於台灣向世界宣示自主防衛、承擔區域和平責任的打折。



李坤城表示，現在通過的版本不僅將嚴重影響先前“國防部”針對特別條例中所揭櫫建構的台灣之盾、以及未來先進“國防”所需的整體戰力規劃，甚至影響的是台灣接下來可以成為第二座“護國神山”的“國防”產業發展。



不僅如此，李坤城說，過去這段時間以來，我們可以看見周邊國家，包括日、韓、菲律賓等國，面對中國不斷升高的軍事威脅，都在增加國防預算，提升自我防衛能力，唯獨我們同樣身處第一島鏈、印太區域安全的一員，不僅今年度的“國防”年度預算都尚未審竣，如今連特別預算都大打折扣。



李坤城批評，面對在野黨對於提升自主防衛如此蠻橫、拖延、消極的態度，即便感到遺憾與痛心，我們仍不放棄尋求其他積極方案，補足被在野黨忽視、打折的“國防”缺口，絕不容許一絲“國家安全”與“國民”福祉被出賣，並呼籲在野黨儘速通過軍購特別預算，切勿影響海馬士多管火箭系統等發價書即將到期的軍購案。