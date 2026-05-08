前董座曾蔡美佐遭毆　北港朝天宮：無關廟務

80歲的曾蔡美佐（穿橘紅衣者）一度想上前制止衝突發生。（照：記者爆料網臉書） 中評社台北5月8日電／80歲的前“立委”、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐，7日凌晨在雲林北港住處遭數十名白衣男子闖入圍毆，造成包括她與兒子曾維斌在內共6人受傷送醫。對此，朝天宮表示，相關情形屬民間個別事件，無關朝天宮活動及廟務運作。



雲林北港此刻正值“迎媽祖”的年度宗教盛事，街道滿是信眾與轎班的歡騰與煙火。這場喜慶卻在7日凌晨染上血色。全案撲朔迷離，有人在社群PO文指朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀的兒子蔡晉財是帶頭者，蔡咏鍀8日受訪並出示另一段影片強調，兒子是去阻擋的，沒有打人。



根據影像可看到，凌晨4點多，將近3、40名的白衣人浩浩蕩蕩靠近曾蔡美佐位在北港大同路上的住家，且不斷傳出吵雜聲音，身穿橘色衣褲的曾蔡美佐走出家門一看，白衣男腳步加快，甚至拿起旁邊的交通路牌，大力朝住家丟砸，頓時場面火爆，白衣男二話不說掄起拳頭全頭，甚至拿起交通錐等物品上演“全武行”。



眼見衝突越演越烈，曾蔡美佐一度趕緊上前制止雙方毆打，豈料就在一陣推擠中，她被一名男子推倒，屁股重重跌坐在地，一旁的親友看到後，連忙抱著她防止再度遭受到傷害，而曾蔡美佐整個人蜷縮在地，直至白衣男方有人勸止才停下來，人潮漸漸散去，整起衝突整整上演約2分鐘。



事發後，曾蔡美佐送入北港媽祖醫院救治，初步判斷為壓迫性骨折，經骨科醫師療治，傷勢已大致穩定，但醫師強調，因患者年事高並有骨骼疏鬆，因此需要住院再觀察1、2天。



外傳這起暴力事件背後因素並不單純，當事的曾蔡美佐和其兒子曾維斌受訪時都稱不認識對方，也希望警方可以好好處理。而北港警分局目說已循線續拘提10人到案，不只縣警察局極表重視，甚至連“警政署”都關切，雲林地檢署也已進行調查。



針對此事，朝天宮今天下午在臉書粉絲頁發布聲明，立刻引起網友議論。



聲明內容：“本次衝突事件發生時正值媽祖遶境期間，相關情形屬民間個別事件，無關於本宮活動及廟務運作。



北港朝天宮一向秉持媽祖慈悲、和諧之精神辦理各項宗教活動，所有參與遶境之信眾，皆是媽祖的子民與信徒。本宮不樂見任何衝突或誤解發生，也呼籲各界以理性、平和態度看待相關事件，避免只看標題或片段引導而過度渲染造成錯誤連結，影響宗教盛事之本意。



北港迎媽祖活動能夠順利圓滿，仰賴十方善信、工作人員與各界共同協助。本宮再次感謝各界關心，並祈願媽祖庇佑，風調雨順、平安喜樂。”



另，北港警分局針對外界質疑有關“吃案”的指控，下午也發表聲明，強調該指控與事實不相符，該案發生後即依法受理，並依規定報請雲林地檢署指揮偵辦，現已由雲林縣警察局刑事警察大隊、北港分局及“內政部”“警政署”刑事警察局共組專案小組，全力追查涉案人員，積極釐清案情。



北港分局重申，對於任何暴力犯罪案件，均秉持迅速處置、依法偵辦之原則，並以保障民眾生命安全為優先。對於外界關切事項，將持續秉持公開透明原則對外說明，避免不實訊息影響社會視聽。