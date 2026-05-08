高雄首合掛看板　藍議員堅定支持鄭麗文路線

國民黨高雄市議員參選人李振豪8日掛上與主席鄭麗文同框的競選看板。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月8日電（記者 蔣繼平）“立法院”今天三讀通過軍購特別預算條例藍白共推7800億版本，但藍營近期出現軍購之亂，還傳出恐影響年底選情。對此，國民黨籍高雄市議員參選人李振豪8日掛上與黨主席鄭麗文同框競選看板，表態支持鄭麗文路線，也是高雄首面出現鄭麗文的競選看板。



“立法院”8日審議軍購特別預算條例草案，藍白一早宣布共同提出預算規模7800億版本，民進黨“立法院”黨團則堅持1.25兆元，“行政院”版本不容打折。經表決，藍白版本獲59人同意、48名綠委棄權，該條例三讀通過。



在三讀之前，國民黨近期內部對於軍購特別預算規模陷入分歧，黨內支持“3800億＋N”與“8000億”版本聲音皆有。此外，還傳出“3800億＋N”恐會影響藍營年底地方縣市選情，讓藍營內部動盪不安。



高雄市是藍營的艱困選區。李振豪8日在美濃區掛上自己與鄭麗文、藍委柯志恩合體的競選看板，同時也是高雄第一面鄭麗文的看板。看板位置就緊鄰美濃夜市，是每周五營業的在地夜市，能見度高。



李振豪表示，他是今年藍營高雄最年輕的市議員參選人，他在基層聽到許多在地鄉親對鄭麗文和平路線的肯定與支持，應該更積極地向社會說明，證明和平路線能帶來具體的和平紅利，不要怕被抹黑、攻擊，而沈默或放棄和平路線。



李振豪也相信，未來在南台灣會有更多參選人掛上與鄭麗文的聯合看板，能堅持主流民意期盼的和平路線的國民黨，一定會在11月28日贏得空前的大勝利。