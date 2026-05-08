軍購三讀後　鄭麗文、黃國昌現身為藍白打氣

藍白共推特別軍購預算7800億版本三讀通過，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌現身替大家加油打氣。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月8日電（記者 張嘉文）“立法院”今天下午三讀通過中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團共推的軍購特別預算7800億版本。藍白“立委”隨後齊聚在議場前召開記者會，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌並肩出現，替大家加油打氣。黃國昌發言時表示，接下來的預算審查時，民眾黨會繼續負責任扮演好監督把關的角色。



鄭麗文則說，這次軍購特別條例三讀通過，才是對國際盟邦最負責任的表現，而且穩固台美關係，只有靠負責任的國民黨跟民眾黨。她也強調，台灣的安全必須兩隻腳都要站穩，一個就是足夠、強大的防衛力量，另一個就是尋求兩岸和平永不休止的努力跟決心。擴大兩岸和平的對話跟交流，穩住兩岸的和平關係，讓所有戰爭的可能性、軍事衝突發生的可能性都排除。



“立法院”院會今天下午表決通過藍白共提版本，“保衛國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例草案”三讀條文明定，除原定第一批已有發價書的3千億外，也將美方預計軍售的第二批金額及項目列入。最高金額上限至7800億。另“政院”應在公告施行後一個月內專案報告，兩個月內編列特別預算。



國民黨團總召傅崐萁表示，在野不能縱容“賴政府”，讓賣茶葉、賣馬桶、做裝潢的都改行做軍火，他們必須要保衛“中華民國”、守護台灣，不能讓弊端跟腐爛的情況不斷發生。而國民黨以“國防”安全、國際需要為首要目標，也支持美國對台軍售，但必須讓所有“綠友友”的弊端徹底粉碎，守護民眾的權益。



黃國昌則表示，民眾黨始終秉持支持強化台灣“國防”的理念，但是絕對不容許貪污、浪費，而且要求台灣人付錢買的武器必須要拿到。他強調，特別條例通過後，會進行預算審查，民眾黨會繼續負責任扮演好監督把關的角色。



鄭麗文發言時強調，民進黨的1.25兆空白支票，打著保衛台灣、堅守“國防”的招牌，掛羊頭賣狗肉，不清不楚。藍白兩大在野黨跟民進黨最大的不同，就是不會空口說白話、睜眼說瞎話，“我們才是真正‘中華民國國防’力量最堅實的後盾。”



鄭麗文說，非常感謝兩黨委員的投入、專業的討論，以及黃國昌對於所有立法細節的掌握、專業認真的投入，守住清楚的原則跟底線，即為這是一個只有對美軍購的條例，內容、金額還有發價書都在確保這件事情。絕對不讓其他不清不楚、混水摸魚，想要進來腐蝕納稅錢，民進黨想要趁機撈油水的人也可以死了這條心。



鄭麗文強調，民進黨公信力已蕩然無存，甚至把“國家安全”變成個人謀求權力跟利益的工具。但藍白為了台灣的民主，守護了台灣“國會”的尊嚴，保衛“國防”力量跟擴大和平的所有可能。讓台灣2300萬人上下一心，團結一致，“中華民國”一定可以千秋萬世，民主制度才能夠永世延續。