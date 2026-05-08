施俊吉：美若對台祭出301條款重稅逾15%

特朗普的關稅又被判違法，施俊吉說，台灣的關稅再減10%。（照片：施俊吉臉書） 中評社台北5月8日電／美國總統特朗普引用的第122條對加徵臨時性10%全球關稅，8日遭美國國際貿易法院裁定失效。對此，前“行政院副院長”施俊吉8日在臉書發文指出，台灣出口美國的關稅將再減10%，回到特朗普上任前的N%。他並指出，美國將繼續對台施壓，可能的策略可能是：“如果未於美方規定的時限前，完成ART+MOU的立法，就認定台灣違反301條款，懲罰性關稅為X%，且X%大於15%。



施俊吉表示，讓關稅一減再減的，不是台灣高度的妥協和高昂的付出，而是美國最高法院與國際貿易法庭。台灣付出許多代價，但是賴清德連過境美國都換不到，台灣會有那麼多疑美派，這可能是美國自己造成的。



特朗普政府引用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 實施的對等關稅措施，於2月遭美國最高法院判定違法後，特朗普隨即動用《1974年貿易法》第122條，對全球加徵的10%關稅，不料8日又遭美國國際貿易法庭（US Court of International Trade）判定不合法，並勒令政府須於5日內撤銷。



台灣到底付出多少代價？施俊吉指出，台積電7日在華盛頓透露，赴美設廠的投資金額是2500億美元，而不是已公開的1650億美元。且對美直接投資2500億美元，信保融資2500億美元，總計5000億美元，這金額比韓國多1500億美元，也只比日本少500億美元，但韓國的整體經濟規模是台灣的兩倍，日本的經濟規模更是台灣的4.5倍。



施俊吉提及，韓國的犧牲換得美國的貨幣交換（Currency Swap）協議，此後韓國的靠山多一重，可以抵抗像1997年韓國金融危機外匯耗盡的恐慌。但是台灣非但沒有比照韓國辦理（日本與美國早已簽訂貨幣交換協議），連保護赴美投資與工作的“美台快速雙重稅收減免法案”（United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）都還躺在美國參議院的財政委員會不見天日。



施俊吉分析，現在美國貿易代表署（USTR）正在進行聽證，以完成用301條款“制裁全世界”的法定程序，美國將繼續對台施壓，可能的策略可能是：“如果未於美方規定的時限前，完成ART+MOU的立法，就認定台灣違反301條款，懲罰性關稅為X%，且X%大於15%。”



施俊吉提醒，政府應記取當年美豬進口談判的教訓，千萬不要以為特朗普總統任期屆滿後，台灣對美國所有的不利承諾，都可以不履行或抹掉重談，“做得到的簽，做不到的不能簽，沒有先簽再說，其他留給後人解決的道理”。