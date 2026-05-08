韓國瑜明率跨黨派委員訪問英、法

韓國瑜。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月8日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜明日起到17日將率團前往法國、英國推動“國會外交”，出發前將在機場發表簡短談話，另預計將出席“歐洲台灣商會聯合總會”會員代表大會。隨同出訪者包括國民黨籍“立委”張嘉郡、民進黨籍“立委”林楚茵及民眾黨“立委”邱慧洳。



韓國瑜就任“立法院長”後，曾在去年9月首度出訪，率“立法院”“台日交流聯誼會”跨黨派“立委”代表團，前往日本東京、大阪進行“國會外交”，拜會日本“國會”“日華議員懇談會”，以及考察“2025大阪世界博覽會”。



根據《中央社》報導，“立法院”知情官員透露，韓國瑜預計9日晚間10時，在桃園機場發表行前簡短談話後，率訪團搭乘班機前往巴黎，出席歐洲台商總會年會活動，15日晚間在倫敦參加歐洲台商總會年會歡迎晚宴，16日上午將出席“歐洲台灣商會聯合總會”第32屆會員代表大會。



訪問團循例依“立法院”政黨席次比例，推派代表參加。據了解，民進黨團有“立法院台灣法國國會友好協會”會長林楚茵，以及“立委”邱議瑩、李柏毅、王義川等人，國民黨籍“立委”則有張嘉郡、楊瓊瓔、魯明哲、羅廷瑋，及民眾黨“立委”邱慧洳也都將參加訪團。