鏡頭：高雄美濃濟南堂　乾隆年間曾中舉

高雄美濃林家祠堂（濟南堂）是“二堂三橫”客家典型合院，堂字擺在中間。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月8日電（記者 蔣繼平）高雄市美濃區是高雄人的後花園，更有著濃厚的傳統客家文化，林家祠堂（濟南堂）是最大的客家夥房大院，是“二堂三橫”客家典型合院，擁有雙桂第門樓、半月池與化胎建築，見證了百年前美濃墾殖歷史，建築保存良好，非常值得一看。



此外，美濃景點很多，古蹟東門樓、地標美濃湖、敬字亭、鍾理和紀念館、美濃客家文物館、美濃民俗村、原鄉緣紙傘文化村、美濃靈山步道等。特產有白玉蘿蔔、野蓮等，美食有美濃粄條、客家菜，最負盛名的手工藝品油紙傘。很適合旅遊。



所謂的美濃夥房，是客家傳統建築與家族文化的精髓，多為三合院或四合院，以祖堂為中心，凝聚同宗血緣的家族成員，體現尊崇祖先、團結互助的客家精神。著名代表包括林家祠堂、邱添貴派下夥房、宋氏夥房等。



濟南堂就是林家宗祠，是美濃最大的夥房，設有堂號，不過美濃人習慣把堂字擺在中間。前方有半月池，兼具消防與聚財的功能，後方則有化胎，也就是土塚，象徵山形，讓林家後有靠，土為丁，也象徵著祖先的期望林家子孫人丁興旺。



另外，大門口有名為“雙桂第”的門樓，隱藏寓意，“雙桂”就代表著“林”的意思，門樓前灌溉農田的水圳，和門樓後山峰如毛筆筆架的月光山，也正好和其對聯“門對文峰雙桂秀，樓迎吉水九龍騰”相互呼應。



進入正堂高掛寫著“文魁”的牌匾，這也代表林家祖先曾在乾隆年間出了名舉人，也期許後代子孫能夠力學篤行，勤勉向學。正堂內供奉著林家歷代的祖先們，林家的後代子孫都會回來祭祖，代表濟南堂在林家心中具有崇高的地位。



美濃區，舊稱“瀰濃”，日據時期改稱“美濃”，位於高雄市東北部，距離高雄市政府約40分鐘車程。美濃區是台灣客家六堆中的右堆地區，至今仍保有豐富客家文化，客家人超過9成。2025年底美濃區戶數約1.6萬戶，人口約3.6萬人。