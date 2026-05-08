柯建銘等綠委一度投票挺藍白版軍購　急轉彎

針對軍購特別條例藍白版本，民進黨一開始投贊成。（中評社 張嘉文攝） 針對軍購特別條例進行表決時，綠委們後來改成棄權。（中評社 張嘉文攝） 民進黨籍“立委”們。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月8日電（記者 張穎齊）“立法院”8日下午三讀通過中國國民黨、台灣民眾黨共推的7800億元軍購特別條例版本，先前一路堅持新台幣1.25兆元“行政院”版的民進黨團，在表決時卻一度出現多名綠委投下贊成票，引發議場一陣譁然，後又紛紛改為棄權票。民進黨團隨後開記者回澄清，堅定“政院”版不打折。



“立法院長”韓國瑜最後宣告表決結果，“保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例”以贊成59票、棄權48票通過。



表決過程中，民進黨籍“立委”林俊憲一開始即投下反對票；而伍麗華、陳培瑜、徐富癸、鍾佳濱、蔡其昌、吳沛憶、沈伯洋、王義川、黃捷、柯建銘等多名綠委，則一度按下贊成鍵，直到最後階段才陸續改為棄權。藍白“立委”更高喊“起義來歸！”



三讀條文明定，軍購項目包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、標槍反甲飛彈、拖式2B反甲飛彈，以及經美國政府於條例施行後一年內同意售予的各型反飛彈、防空飛彈與反制無人機系統等，預算上限為7800億元，其中4800億元須待美方正式同意售予後始得編列。



民進黨團隨後開記者會，書記長范雲表示，民進黨立場始終支持1.25兆版本，堅持不打折，今天的結果對盟友與區域威懾力都是不利訊息，因此絕對不會放棄，藍白拖延軍購條例162天，協商過程中版本反覆，甚至到投票前才知道最後內容。



副幹事長沈伯洋則表示，藍白刪除台美合作、AI輔助系統、無人機等項目，完全是混淆視聽，並稱軍購與商購只是採購方式不同，不代表商購不重要。



“外交及國防委員會”召委陳冠廷表示，7800億元版本被削弱的不是民進黨，而是台灣整體防衛能力，特別條例目的是建立完整不對稱戰力，而非只是對美採購武器。



副書記長吳沛憶則痛批，藍白聯手刪減軍購，是做秀給中國看，民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文不是“立委”，卻現身“立法院”與藍白慶功，政治意味濃厚。



副書記長黃捷則說，今天最開心的只有國民黨、民眾黨與對岸的中共，藍白排除AI輔助系統、無人載具與台美合作等關鍵項目，讓軍購案無法發揮完整功能。