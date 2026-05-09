楊志良：兩岸若合　科技經濟武力都世界第一

前衛生署長、司法改革黨榮譽主席楊志良接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月11日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普即將訪華，台灣議題將是重中之重。前衛生署長、司法改革黨榮譽主席楊志良接受中評社訪問表示，美國長期不希望兩岸真正走向合作與復興，因兩岸若合在一起，科技、經濟、武力都可能成為世界第一。



楊志良，出生於台北市，美國密西根大學公共衛生學院博士。現任司法改革黨榮譽主席、中央決策委員、台灣高齡化政策暨產業發展協會理事長等。曾任衛生署長、亞洲大學講座教授、院長、副校長、台灣大學公共衛生學院健康政策與管理研究所兼任教授、醫療機構管理研究所長、衛生教育學會理事長、醫院行政協會秘書長、政黨聯盟委員會召集人等。



現年80歲的楊志良向中評社指出，美國、日本等強權，從來都不希望中華民族偉大復興，過去華人在世界上曾受盡屈辱，如今華人在全球各地已逐漸抬頭，兩岸若能合作，科技第一、經濟第一、武力也可能第一，這才是真正華人的共同復興，而不只是單方面的民族主張。



他表示，自己長年旅居海外，在美國參與公共衛生國際會議時，常被問“你是哪裡人？”他都回答自己是“Chinese”，因為這不只是中國大陸，也代表華人文化與民族認同。



楊志良認為，目前兩岸最大的問題，就是彼此持續對立與內耗，最笨的是兩邊自己互相打，但台灣內部長期將統獨、族群與政治對立無限上綱，反而忽略兩岸共同利益與華人整體競爭力。



針對“立法院”8日三讀通過中國國民黨、台灣民眾黨版軍購特別條例新台幣7800億元，而不是民進黨版1.25兆，但原先國民黨內卻出現分歧。楊志良嘆，國民黨內部路線混亂，國民黨內部有人親美、有人主張兩岸交流，但核心問題是沒有真正認識自己。



他說，若台灣人連自身文化與民族定位都無法認清，就容易陷入內耗與分裂，感嘆台灣政治如今還在鬥來鬥去，非常可惜。



最後，楊志良強調，真正重要的，不是單純“親美”或“親中”，而是兩岸如何避免衝突、共同發展，否則未來在中美競爭之下，台灣只會成為大國角力下的籌碼。