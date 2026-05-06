鏡頭：高雄美濃油紙傘老店　保留傳統技藝

廣進勝油紙傘工作室位於地標美濃湖旁的林家祠堂（濟南堂）裡面，空間小但很美。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月9日電（記者 蔣繼平）高雄市美濃區是高雄人的後花園，更有著濃厚的傳統客家文化。油紙傘就是美濃特有的客家文化象徵之一，但百年手工藝隨著時代變遷已逐漸消失，廣進勝油紙傘工作室是少數僅存堅持手工製傘的傳統老店，且還是隱藏版的名店，吸引遊客慕名前往。



美濃油紙傘在日據時期到1960年最興盛，紙傘廠一年可生產兩萬把以上，之後因發展工業化，被自動化生產取代，油紙傘產業因此逐漸式微，美濃僅剩5家油紙傘廠，廣進勝油紙傘工作室是其中之一，至今堅持手工製作傘架到紙傘彩繪。



廣進勝油紙傘工作室位於地標美濃湖旁的林家祠堂（濟南堂）裡面，穿過宗祠就是工作室，地點相當隱密，還可同步欣賞保存良好的客家夥房建築，這裡還提供民眾DIY體驗，空間雖小，但很有道地的客家傳統文化氛圍，走進來的人都說太美了。



一把把擺在室外的油紙傘，主要都以花卉為主題，上頭還有題字或詩詞，還提供客製化服務。牆壁上還有許多老舊報導、照片，知名藝人、歌星都曾來此拍攝，也有使用廣進勝紙傘拍片、演出等，也曾與國際品牌合作，受到各界重視。



油紙傘價格的部分，最小的7寸約新台幣800元，1.1尺約1200元，1.3尺約1600元到1800元，最大的1.5尺約2200元到3000元。現場有提供成品可直接購買。

