劉德海：美要經濟利益　有可能達成某種交換

政治大學外交系兼任教授劉德海。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北5月9日電（記者 莊亦軒）美國總統特朗普可望於5月中旬訪華，台灣政治大學外交系兼任教授劉德海接受中評社專訪表示，這次中美峰會對台灣相當危險，因為特朗普是美國歷來少見、明確以經濟利益界定國家利益優先的總統。中國要政治利益，美國要經濟利益，雙方就有可能達成某種交換。



劉德海表示，過去美國總統多半仍以戰略安全利益作為優先考量，但特朗普不同，他從頭到尾展現對經濟利益的高度追求，這一點反過來成為美方談判的弱點，也讓中國看到機會。對中國來說，這是推進政治利益、核心利益的最佳窗口。



劉德海，美國亞利桑那大學東亞研究所博士、美國伊利諾大學東亞研究所碩士，曾任政治大學國際合作事務處國合長。



劉德海表示，若中方能提供特朗普足夠的經濟利益，美方在政治表態上出現讓步的可能性就會升高。特朗普多次強調所謂“G2”，也就是世界兩強共治的概念，這本身就是一種政治形象極強的表態。如果台灣因此被迫被送上談判桌，對台灣的衝擊會非常劇烈。



劉德海強調，這次中美峰會對台灣非常危險。因為中國要的是核心政治利益，美國要的是經濟利益，雙方需求不同卻可能互補。一旦美中達成某種框架，無論是否公開呈現，例如密約或是秘密備忘錄，台灣都必須高度警覺其後續影響。中方能提供多少經濟利益，會決定美國在政治表態上妥協到什麼程度。若經濟利益沒有完全滿足美方需求，也不排除雙方透過隱而不宣的秘密備忘錄、秘密協定等方式，處理敏感政治議題。



劉德海表示，中方可能在談判桌上要求美國取消或限縮對台軍售。對中國來說，美國對台軍售是台海問題的重要外部因素，因為在1982年的《817公報》中就有具體承諾，美國對台軍售限制性能與數量、逐步減少、以及最終解決。對特朗普而言，若能換得龐大經濟利益，就可能在台灣議題上做出不同以往的安排。



劉德海指出，中國把政治利益與核心利益放在最前面，台灣問題自然是中方最重視的核心議題之一。甚至要求美國促成台灣站上與大陸的談判桌。