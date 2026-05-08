專論：美國對台轉冷　綠抗中現拐點

賴清德日前的史瓦帝尼行波折不斷。(台官方資料照) 中評社台北5月10日電（評論員 林淑玲）美國總統特朗普月中訪華，台灣議題將是重中之重。在美方期待從中國獲取商業利益，也需要中方協助斡旋伊朗戰事之下，特朗普勢必要就台灣議題表態，賴清德日前出訪史瓦帝尼（斯威士蘭）的窘境已露徵兆，民進黨的“抗中”路線在此次北京中美峰會後將面臨拐點。



特朗普預計5月14日至15日訪華，多家外媒披露，特朗普政府正積極籌組一支陣容龐大的“企業執行長代表團”同行。這份星光閃閃的名單不僅集結了美國人工智慧（AI）、科技、金融與傳統製造業的CEO，更被視為美中關係在歷經長期摩擦後，試圖重新建立高層互動的破冰之旅。傳出特朗普兩個經商的兒子也將隨團訪問。



白宮在3月間即迫不及待官宣特朗普訪華日期，迄今歷經美伊戰事、霍爾木茲海峽封鎖造成能源危機、對中國科技制裁等風風雨雨，都未改變其出訪計劃。台灣被擺上中美峰會的“菜單”幾乎是必然，這是一場國際政治舞台上赤裸裸的利益交換，特朗普要得到什麼，就得付出什麼。



美國前白宮國安顧問波頓（又譯博爾頓，John Bolton）曾在書中爆料，稱特朗普對台灣並不友善，常常用“桌上的筆尖”比喻台灣，然後指著白宮橢圓形辦公室的辦公桌說“這是中國”。美國趕在特朗普訪華前催促台灣通過軍購預算，司馬昭之心路人皆知，民進黨政府原先緊咬堅持把商購納入共新台幣1.25兆，後來也退了，接受藍白的7800億版本，台美都擔心中美峰會後生變，由此可看出情勢在變化。



再進一步觀察，特朗普2.0對民進黨政府一直是“只要不給”，從台積電赴美到軍購，台灣照單全收，但賴清德上任迄今快2年了，還未能踏上美國本土一步。賴這次赴史瓦帝尼一波三折，事後美國、歐盟都予以聲援，美國務院還強調“各國不應干涉台灣官員例行出訪的安全與尊嚴。”然而，這就是典型的外交詞令，美國、歐盟若同意賴過境就不會發生這種難堪的事，但並沒有，事後聲援不過說說罷了。



過去兩年來，從美國處理賴清德過境，早有緊縮跡象。史瓦帝尼事件發生後，已有部分學者專家憂心，這會不會變成賴清德出訪的常態？可確定的，美國若肯幫忙賴清德出訪就不會搞到那麼困窘，但美國顯然沒有幫什麼大忙。