率團啟程訪歐　韓國瑜：努力宣傳台五大優點

“立法院長”韓國瑜9日深夜出訪前在桃園機場發表簡短談話。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月9日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜9日晚間率團啟程出發，藍綠白共9位“立法委員”也同行。韓出發前在桃園機場第二航廈出境大廳發表簡短談話表示，他希望此行能宣傳台灣五大優點，也能夠達到讓歐洲友人想來台灣的三個目標，他和三黨“立委”會全力以赴，完成任務。



韓國瑜一行人搭乘長榮航空BR87班機在9日23時30分從桃園機場起飛，預計10日下午飛抵巴黎戴高樂機場。



韓國瑜指出，這一次“立法院”受到了法國參議院友台小組以及歐洲台商總會的邀請，他和三黨“立法委員”將前往歐洲聯合國安全理事會最重要兩個歐洲的國家英國、法國的國會拜訪，以及看看華僑朋友，也要拜訪歐洲台商總會。



他提到，這一次三黨代表“立法院”，希望能夠多交朋友，跟英國國會、法國國會、歐洲台商總會以及所接觸到的每一位外國的好朋友。



韓國瑜強調，他可以很自豪、很驕傲地跟世界各國的朋友報告，台灣有五大優質的特點，在全世界都是屬於最棒的。第一台灣有最棒的高科技半導體以及晶圓代工，可以說傲視全宇宙；第二是台灣的醫療技術、全民健保也可以說是傲視全宇宙，很多外國朋友來台灣進到醫療機構，都會讚嘆台灣的醫療是非常的進步，醫護人員是非常的人性化、非常溫暖。



第三是除了高科技產業之外，台灣人的中小企業佔所有的企業高達95%以上，這裡面化工、鋼鐵、模具製造、紡織還有各種其他的類別，有非常多的隱形冠軍。



第四是他也可以很自豪、很驕傲地告訴歐洲的好朋友，台灣的生活舒適、愉快與方便可以說全球最好，到處都有林林總總的超商，到處都有各種宗教文化，正好今天又是媽祖的生日，晚上走在台灣路上不用擔心、不用害怕，處處都可以買東西、交朋友。台灣的舒適安全，希望世界各國的好朋友、歐洲的好朋友來台灣看一看。



第五也是台灣幾十年來努力打拚最驕傲的一點，台灣是一個100%享有民主自由的公民社會，民主已經刻進了台灣人所有的DNA裡面。我們今天三個黨派一起派出“立法委員”到歐洲，也可以反映出台灣已經是一個高度民主的社會。



韓國瑜說，他希望這一趟訪問歐洲能夠達到三個目標，第一是沒有來過台灣看一看的，會好奇想來台灣看一看；第二是一旦來到台灣之後，會喜歡上台灣；第三是將來離開台灣，會懷念台灣。