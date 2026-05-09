關注：鄭麗文在軍購案輸面子贏裡子

在特別軍購三讀通過後，國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌現身替委員們加油打氣。（中評社資料照） 中評社台北5月11日電（記者 張嘉文）紛擾多時的軍購特別條例8日在“立法院”三讀通過，上限新台幣7800億元。表面上看，這是青壯派與親美派取得勝利，但從條文設計與實際執行條件，其實更接近國民黨主席鄭麗文原本堅持的嚴格監督、分段審查方向。



也就是，在面子上鄭麗文有所妥協和調整，讓整個軍購版本更趨向親美派希望的8000億數字。但裡子上，此特別軍購預算在面對重重限制，以及美方最終可能暫緩軍售的態度下，很可能衹有第一批的3000億預算會實際運用，都比鄭麗文原本堅持的3800億加N版本來得少。



此次藍營內部的軍購爭議，從頭到尾都不只是數字問題，而是國民黨究竟該如何處理對美關係的路線之爭。以部分青壯派藍委、戰鬥藍系統為代表的一派認為，當前台灣面對區域局勢變化，必須對美展現足夠安全承諾，因此即便後續預算仍有凍結與審查機制，也應先將8000億元規模編列出來，向美方釋出政治訊號，避免國民黨再被貼上“疑美”甚至“反美”標籤。



而鄭麗文與黨中央一路主張的，則是另一套邏輯。即便軍購可以推動，但必須建立在嚴格監督且一毛不浪費的基礎上，尤其在美方發價書尚未正式出爐前，不應先預留過大空間，避免執政民進黨透過特別預算取得空白授權。



從最後三讀版本來看，藍營內部最終其實形成一種在數字上讓步，但審查條件收緊的折衷結果。條例中匡列的7800億元為天花板，是讓主張對美表態的一派能有所交代，但真正立即可進入預算程序的，其實衹有第一階段3000億元，也就是目前美方已公開的五項軍售案，包括M109A7自走砲、海馬士系統、標槍飛彈等項目。



至於另外4800億元，並不是通過後即可直接動支，而是必須等待美方在條例施行後的一年期限內，同意出售新一批軍購項目並提出發價書後，台官方才能依實際金額編列，再送“立法院”審議。換言之，後面這4800億元，比較像是預留的上限，而不是已經確定的實際支出。