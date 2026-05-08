關注：綠地方選舉打民生議題　開始猛攻

鄭麗君9日領軍民進黨“台灣好生活”下鄉宣講首場高雄場。（民進黨提供資料照） 中評社台北5月11日電（記者 鄭羿菲）年底地方選戰確定是“藍白合”對決綠，民進黨從雙北鼠患到政務官下鄉宣講，悄悄佈局民生議題戰場，畢竟再挑“抗中”，擴張意識形態衝突未必有利地方選舉，即使可望披綠袍參選台北市長的沈伯洋都十分收歛。



民進黨政府最近頻放利多，衝刺年底地方選舉，“行政院”日前放下總預算案中朝野鬥爭的堅持，同意先動支“立法院”三讀通過的新台幣718億元新興計劃動支案，“勞動部”接著宣布“好孕3方案”生育補助一胎10萬元最快7日撥付，成為綠營母親節禮物的宣傳利器。



在藍營優勢執政的雙北市，行政與政黨節奏高度同步，再加上綠台北市議員、側翼網軍操作猛打鼠患議題“鼠”實，讓中國國民黨籍台北市長蔣萬安忙得焦頭爛額，進一步消耗蔣的政治能量，防止蔣的明星效應外溢，助國民黨籍前台北市副市長、新北市長參選人李四川一臂之力。



此外，民進黨也規劃“2026縣市長政策說明會—台灣好生活”政務官下鄉宣講活動，鎖定的也都是民生議題，首場9日在高雄市舉辦，由“行政院副院長”鄭麗君領軍、秘書長張惇涵、“金管會主委”彭金隆、民進黨籍高雄市長陳其邁、高雄市長參選人賴瑞隆等人出席，從台積電、演唱會經濟、亞洲資產管理中心到交通建設全面開講。



台灣好生活下鄉宣講，被外界批評是“濫用行政權輔選”，首場從高雄出發也是在打安全牌測風向，畢竟民進黨於高雄市長年執政，有約800名產業界人士、工會代表及地方支持者出席，算是一場中規中矩的造勢活動，為之後的場次開出好彩頭。台灣好生活第2場16日於台中舉辦，以產業發展政策為重點、第3場17日於嘉義縣舉行，聚焦農業、馬鈴薯、花生等問題。



值得注意的是，卓榮泰並未如同過往領軍政務官宣講，暫時退居二線。原因就在，民進黨2025年為了大罷免活動，去年3月中旬啟動“人民是頭家”全台巡迴政策宣講，卓一手拿著“光劍”猛批藍白戲劇性十足，也成民眾深刻印象，若卓再次領軍宣講，勢必將勾起選民對大罷免“32比0”綠營全面潰敗的回憶，對2026地方選舉並無益處。