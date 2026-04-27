關注：高虹安母親節送花　新竹市長選戰熱了

新竹市長高虹安母親節到市場發送康乃馨。（照片：民眾黨新竹黨部提供） 中評社新竹5月11日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安10日母親節在多位藍白議員陪同下，到新竹果菜批發市場掃街發送康乃馨。民進黨籍新竹市長參選人莊競程也沒閒著，同樣在多位綠營議員陪同下，到新竹關東市場發送競選文宣面紙，藍綠白尬場拚選戰，也讓新竹市長選戰提前開打。



高虹安年底將尋求連任，綠營則派出前綠委莊競程應戰，兩人都曾擔任第十屆“立法委員”，原本就認識，沒想到如今卻在新竹市長選戰狹路相逢。高是留美機工博士，莊則是台大醫工博士，兩個高學歷的博士會如何打年底這場選戰？讓外界都相當關注。



高虹安日前在得知競爭對手為莊競程的第一時間曾表示，非常歡迎各界人士為新竹市一起付出、努力，希望大家能在公共政策上互相交流。莊過去雖長年深耕台中，但因曾在新竹陽明交通大學擔任助理教授，跟新竹市也算是有點淵源，此次空降挑戰新竹市長寶座，被外界視為綠營想展現在新竹市捲土重來的決心。



雖然目前距離年底選戰還有7個多月，但身為挑戰者的綠營，近期除積極安排讓莊競程勤跑基層外，也開始對高虹安的施政表現進行猛攻，莊上周甚至還拋出若當選就普發市民每人新台幣1萬元的構想，想跟農曆年前才剛普發5千元振興經濟消費金的高市府叫板，較勁意味相當濃厚。



事實上，綠白陣營對年底的新竹市選戰都展現強烈的企圖心，除高虹安和莊競程將在市長選戰一決高下外，綠白在新竹市議員的競爭也相當激烈。主因是2024大選綠白陣營在新竹市所獲得的政黨票幾乎平分秋色，綠營拿下9.2萬多票（34.79%），僅比白營9.1萬多票（34.3%）多出1295票。藍營在新竹市則取得8.2萬多票（30.9%）的政黨票。

