共好連線：七成女性支持和平紅利投入經建

由勞動黨等發起的“台灣社會共好連線”10日發布民調，70.4%女性支持將兩岸穩定和平所創造的“和平紅利”投入經濟建設。(照：台灣社會共好連線提供) 中評社台北5月11日電／5月10日是母親節，由勞動黨等發起的“台灣社會共好連線”10日發布民調，70.4%女性支持將兩岸穩定和平所創造的“和平紅利”投入經濟建設，且超過53.0%的受訪者擔憂家中男性親屬因潛在衝突需參與作戰。此外，60.2%的女性支持經貿收益優先用於“社會福利與民生”，顯著高於“國防”軍事（33.7%）”，反映出女性普遍對政府政策的高不滿度與對生計安全感的渴求。



北一女教師區桂芝指出，多數基層母親感受到的並非過節的喜悅，而是深重的生存焦慮。區老師嚴厲批判，台灣已陷入產業與財富極端分化的“K型社會”，政府沉溺於股市破兩萬點的虛幻數據，將其視為政績的“遮羞布”，卻無視數據背後是基層百姓在物價飛漲、實質薪資倒退中的痛苦掙扎。對廣大母親而言，市場裡縮水的菜色才是最真實的民生，而非冰冷的經濟指標。



“台灣社會共好連線”10日召開“民生之本·和平之愛”母親節民調公布記者會。連線 代表、勞動黨副主席王娟萍表示，“共好運動”旨在透過兩岸和解實踐民生優先、回應基層呼聲的運動理念。未來將在各地推派具備地方服務經驗的參選人從基層扎根，並走入社區將和平紅利的理念轉化為具體的長照、幼托與勞動保障行動。



本次調查報告由暨南國際大學教授許文忠主持，委託求真民意調查股份有限公司執行，現場並由求真民調公司總經理關智宇進行專業數據簡報。許文忠以台灣社會共好連線的主張針對民生經濟公平問題提出六項政策建議，其中包括設立“和平紅利民主基金”並制訂《最低生活保障法》的制度化建議，確保分配正義落實到每一位母親手中。

