鄭麗文6／1啟程訪美2周　強化親美和陸

國民黨主席鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北5月11日電／中國國民黨主席鄭麗文預計6月1日啟程前往美國，進行為期大約2周的訪問。此行將訪問華府、紐約、波士頓、洛杉磯、舊金山等地，橫跨美國東西岸，預計先抵達西岸，過程將訪問多所學校、智庫等。鄭麗文日前曾透露會有“非典型行程”，僑界也相當期待她的到訪，積極詢問籌辦僑宴時間。



根據《中時新聞網》報導，鄭麗文在“習鄭會”結束後，就命國民黨駐美代表秦日新安排訪美行程，目前由秦日新以及國際部主任董佳瑜負責規劃，預計6月1日出發，屆時海外部主任吳亮儀也會陪同，訪團規模不會太大，可能就是鄭搭配董、吳“國際雙姝”的組合出訪。



據瞭解，行程將從西岸開始，可能採取西進東出返台，甚至西進後再搭機赴美東再返回西岸回台的鐵人行程，主要考量是不少學校、智庫都有邀訪，會依照行程方便來安排。鄭麗文日前已透露麻省理工學院、哥倫比亞大學以及哈佛大學都有邀請。其中，哥倫比亞大學研究中國歷史悠久，哈佛大學有知名的“費正清中國研究中心”，麻省理工學院也有專精中國經濟的教授黃亞生。



至於華府僑聯主任陳惠青爆料鄭6月8日至6月12日訪問華府，並可能於11日舉辦僑宴，但知情人士表示，目前行程細節尚未底定，仍有變動的可能，而爆料指鄭爭取赴德州休士頓，可能與“非典型行程”有關，目前只能說是希望有些輕鬆行程，或見在美有成就的台灣人。



藍營人士指出，除學校及智庫邀約外，也會拜訪美國國會議員，但關鍵的行政部門拜會，仍卡在與美國在台協會（AIT）的互動關係上，特別是處理“國防”特別條例”期間，彼此關係有待修復。



據指出，國民黨目前主要透過民間管道安排，缺少AIT的協助，相當不容易，但因鄭麗文在僑界相當受關注，不少僑界人士願意主動協助， 加上“知美派”的前駐美代表袁健生將扮演一定重要角色，目前行程安排順暢。



不過，黨內人士提醒，受“國防”特別條例影響，美方對鄭麗文存有不信任感，反而對台中市長盧秀燕與“立法院長”韓國瑜有好感，以美方近期多次用行動表達力挺盧、韓2人的作法，似乎有意讓他們成為國民黨主流意見。而鄭麗文期望透過此次訪美，讓美方相信國民黨“親美友日和陸”的立場並沒有改變。