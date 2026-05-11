聶建中：伊朗打中國太極拳有智慧　美得讓步　

淡江大學財務金融系所教授聶建中。（中評社 資料照） 中評社台北5月11日電／美國總統特朗普8日表示，儘管美軍在軍事上已取得勝利，但雙方衝突尚未正式結束，特朗普形容伊朗政權目前已快“撐不下去”。淡江大學財務金融學系教授聶建中指出，伊朗把中國的太極拳打得穩健又智慧，特朗普非急不可，但又必須讓步，否則和談將會玩不下去。



聶建中10日在《新聞大白話》節目提到，特朗普下個月要過80歲生日，這年紀的人很會玩AI，他很佩服。但是“格”不對，特朗普是一國總統，一個泱泱大國的世界首領，玩AI圖玩得這麼躁進、魯莽，打到最後急到不得了？



聶建中表示，美國想和伊朗和談很難成功，要成功一定要有一方讓步。在這個拔河中，特朗普已經無法施力了。因為當特朗普要打下一場的時候，沒有力量，必須讓步，“美國，絕對一直在讓步！”



聶建中指出，去看和談的內容，美國都在讓步，原來以為和談的目標，一看伊朗不接受，2月28日馬上打。美國對霍爾木茲海峽反封鎖，還是擋不了伊朗的封鎖。當四個主要目標都沒達到，特朗普作夢都想贏，但他贏了嗎？其實他大輸特輸！



聶建中強調，特朗普只是死不認錯，永不認輸而已。重點來了，美國玩不下去，外表喊得大聲，實際上非常虛。伊朗外長上周說得很清楚：“我們還沒開始玩真的”！當美國對和談目標步步退讓的時候，伊朗卻愈喊愈高價，請問誰贏了？美國躁進很急，是在打西洋拳。相對地伊朗剛好學到了中國的太極拳，打得非常穩健又智慧，用緩來應對美國的急。



聶建中質疑，美國怎麼玩得下去？後勤彈藥已經無法消耗下去，國際形象、盟友關係已經降到一個程度。最後是期中選舉、國內的問題，這些壓力造成特朗普現在非急不可，但也必須讓步。要和談，就是要讓到伊朗可以接受，甚至經濟制裁解封也要談下去，甚至霍爾木茲海峽把美國趕走，還要繼續賺錢，這是伊朗厲害的地方。特朗普最後會想讓步，否則他會玩不下去。