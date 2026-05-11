詹江村批賴致敬日殖　揭日據時漢奸才有好日子過

賴清德8日出席八田與一逝世84周年追思會。（照片：府方提供） 中評社台北5月11日電／賴清德8日出席嘉南大圳設計建造者八田與一逝世84周年追思會，重申台日友好，並在八田與一銅像前致祭，引發討論。中國國民黨籍桃園市議員詹江村10日在政論節目指出，日據時台灣人就是吃番薯籤配粥，替日本做事的才有好日子過，但這些人對得起台灣人嗎？



詹江村10日在政論節目《新聞大白話》表示，他的阿嬤曾跟他說過，日本人統治的時候，“咱台灣人就是吃番薯籤配粥”，好的稻米全部都運回日本去。甚至過去好的檜木Hinoki，也都是運回日本去做船艦的甲板。那台灣人呢？阿嬤跟他說：你如果得罪到日本警察，就會被抓到南洋去作軍伕；如果是“查某”（閩南語：女人）得罪到日本人，就會被抓去作慰安婦。



詹江村質疑，以前的台灣人是活得很痛苦的，生活很難過，吃番薯籤配粥，但是有一些人就不一樣。在過去那個年代，如果作“保正”、“甲長”、翻譯，替日本人做事情，就可以擁有田地，孩子可以去讀台大（當年的台北帝國大學），可以作醫生。這些人會感謝日本人，但是我們台灣人應該感謝的是這些阿公阿嬤，他們的生命、尊嚴。日本人剝削台灣人，怎麼去感謝他們？



“那是因為你們是既得利益者嘛！”詹江村說，“以前你們這些台獨份子，都是替日本人做事，所以台灣人感謝日本人？你對得起廖添丁？你對得起台灣的民族英雄？”講到“這種台灣人”，就會讓人一肚子火，賴清德這種論調，就是這些幫著日本警察在欺負台灣人的那種人。農田水利這些確實有嘉惠到台灣人民？但那是因為日本戰敗，否則台灣哪有今天的好日子可過？



詹江村強調，如果台灣繼續給日本統治，還是衹有替日本人做事、讀台大、當醫生的那群人，才有好日子可過。“要作漢奸，才有好日子可過啦！那一般的百姓呢？不要被殖民了，還要去幫被殖民者講話，這是什麼天理？你對得起台灣人嗎？賴清德？”