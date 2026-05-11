兆豐銀昔在美涉洗錢　金管會：將更嚴謹檢查

台“金管會主委”彭金隆接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月11日電（記者 張穎齊）針對過去台灣的兆豐銀行曾因洗錢防制缺失遭美方重罰，台金管會今年赴美金融檢查是否會更加嚴謹？台金管會主委彭金隆11日表示，台美金融監理合作順暢友好，未來將持續強化反洗錢與法遵檢查，並且會更嚴謹。



立法院財政委員會11日邀集台金管會主委彭金隆備詢。中國國民黨籍立委林德福質詢，目前13家台灣本國銀行於美國設有25家分行，加上辦事處、子銀行等共73處據點。隨著對美投資擴大，過去台灣的銀行曾因洗錢防制缺失遭美方重罰，金管會今年赴美金融檢查是否會更加嚴謹，以避免類似事件重演？



彭金隆答詢，過去確有金融機構違反反洗錢相關法令，但近期美國聯邦準備理事會（Fed）已解除部分管制措施，改善已有成果，金管會與美方監理機關保持良好合作關係，雙方持續進行共同檢查與檢討，未來會更嚴謹。



林德福表示，金管會盤點至2025年前，台灣共有4家銀行在美設有辦事處與子銀行，整體金融據點達73處。過去本國銀行在美國因洗錢防制缺失遭美方祭出高額裁罰，盼金管會今年海外實地金融檢查能更嚴格，確保銀行已依當地最新風險調整制度。



兆豐銀行紐約分行於2016年遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）認定違反洗錢防制法與銀行保密法，重罰1.8億美元（約新台幣57億元），創下當時台灣銀行業海外裁罰最高紀錄。美方認為，兆豐銀紐約分行內控不佳，與巴拿馬分行間存在疑似洗錢可疑交易，卻未依法申報，兆豐銀行及紐約、芝加哥、矽穀分行，再因舊有法遵與風控缺失，遭Fed與伊利諾州金融廳追加裁罰2900萬美元，並簽署停止違法命令。



不過，兆豐銀行4月9日發布新聞稿指出，美國聯邦準備銀行理事會已於美東時間4月9日正式公告，終止對兆豐銀行及其紐約、芝加哥與矽穀分行之裁罰令。兆豐銀行表示，多年來已投入大量資源改善洗錢防制、法遵與內控制度，經美方認定已完全符合要求，並能有效維持控制措施運作，因此解除相關管制。