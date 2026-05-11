台電改字體　沈富雄轟荒唐、目的去中脫華

台電新舊Logo對比圖。下圖為沿用了80年的于右任題字（照片：台電網站） 中評社台北5月11日電／台電招牌標誌（Logo）字體已經從于右任版，更換成設計師聶永真設計的新版字體，引發外界高度議論。對此，前“立委”沈富雄指出，台電更改Logo字體一事的爭吵，既荒唐又可笑。他認為，更改台電Logo字體與意識形態有關，是政治正確，目的是為了“去中脫華”。



日前有民眾從台電電費帳單中，發現原本招牌Logo字體已經從用了80年的“當代草聖”于右任題字，悄悄更換成現代化的新版字體。



聶永真8日在臉書解釋設計理念，提到原“台灣電力公司”6個書法字，來源分別取自於于右任字帖再行排列、縮放、調整角度而成，並進行電腦描圖邊緣處理。聶永真9日晚間再度發文稱，自己的IG一直收到內容類似、但來自不同假帳號的私訊，相關批評內容包括“靠新細明體寫幾個字，就拿到全台納稅人的辛苦錢96萬（新台幣），你拿到這些錢會心安”等。



聶永真回應，“太粗糙低能了吧，拜託請增加經費，給我好一點的情敵，我值得更好的（氣）”。



沈富雄10日在政論節目《TVBS戰情室》表示，台電更改Logo字體一事的爭吵，既荒唐又可笑、沒必要。現在大家都開始回想于右任是誰？于右任是民國初年人物，是自己這個年紀的人才會知道的人，現在去問年輕人，他們根本不會知道于右任是誰。



“這跟意識形態有關係”，沈富雄接著說，台電公司從起意、執行，到取得聶永真的作品，最後落實Logo字體更改，這一連串的行為就是政治正確。至於是哪部分“正確”？沈富雄認為是“去中脫華”。因為于右任是民國早期人物，曾與孫中山一同參加革命。民進黨內“政治正確人物”們，當然會將于右任拒之而後快。